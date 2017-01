Fanii „Star Wars“ au lansat o petiţie prin care au cerut ca Leia să devină în mod oficial o prinţesă Disney

Petiţia a fost lansată în semn de omagiu adus actriţei Carrie Fisher, care a murit pe 27 decembrie, la vârsta de 60 de ani, în urma unui infarct. Actriţa americană încheiase de curând filmările pentru următorul lungmetraj din seria „Star Wars“ - în care a interpretat încă o dată personajul Prinţesa Leia -, ce va fi lansat pe marile ecrane pe 15 decembrie 2017.

„După tragica dispariţie a lui Carrie Fisher, am simţit că ar fi potrivit pentru grupul Disney să renunţe la regula potrivit căreia o prinţesă Disney oficială trebuie să fie neapărat un personaj animat, pentru ca Leia să devină astfel o prinţesă Disney cu drepturi depline. Ar fi o modalitate minunată de a ne aduce aminte de Carrie Fisher şi un călduros bun venit adresat noilor personaje Disney care sunt iubite de milioane de oameni“, a declarat Cody Christensen, iniţiatorul acestei petiţii, ce a fost lansată pe platforma online Change.org.

„Cerem Walt Disney Corporation să organizeze o ceremonie oficială prin care Leia să fie declarată cea mai nouă prinţesă Disney şi să organizeze o ceremonie specială în memoria lui Carrie Fisher“, a adăugat el.

Petiţia este adresată lui Bob Isner, CEO-ul grupului Walt Disney.

Până la ora transmiterii acestor informaţii, petiţia a fost semnată de peste 54.530 de persoane.

Un serviciu religios în memoria actriţei Carrie Fisher şi a mamei sale, Debbie Reynolds - care a murit la zi după fiica ei -, a fost organizat joi, în Los Angeles. La eveniment au participat numeroase vedete de la Hollywood, precum Meryl Streep, George Lucas, Jamie Lee Curtis, Ellen Barkin, Gwyneth Paltrow, Lea Michele, Meg Ryan, Ed Begley Jr, Stephen Fr, Tracy Ullman, Courtney Love şi fiica ei, Frances Bean Cobain, Emma Roberts.

Teatrele de pe Broadway au anunţat că îşi vor stinge luminile, vineri seară, în memoria actriţelor Carrie Fisher şi Debbie Reynolds.

Potrivit presei americane, cele două actriţe, mamă şi fiică, vor fi înmormântate vineri după-amiază în cimitirul Forest Lawn din Los Angeles.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei „Star Wars“ (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, „Star Wars: Trezirea Forţei“. S-a remarcat şi în alte filme, precum „Şampon/ Shampoo“ (1975), „Fraţii Blues/ The Blues Brothers“ (1980), „Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters“ (1986), „Vecinii/ The Burbs“ (1989) şi „Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally“ (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.