Emma Thompson a dezvăluit că a fost curtată de Donald Trump: ce propunere i-a făcut liderul american şi cum a reacţionat actriţa VIDEO

Emma Thompson a făcut dezvăluirea surprinzătoare în cadrul unui talk-show difuzat de televiziunea suedeză SVT.

Actriţa a povestit că în anul 1998 a fost nevoită să-l refuze pe Donald Trump, în prezent preşedintele SUA, când acesta i-a cerut o întâlnire, scrie Reuters. Invitaţia a venit în perioada în care Thompson se afla pe platourile de filmare pentru „Primary Color“, în California, şi la scurt timp după ce a fost finalizat divorţul de actorul Kenneth Branagh, iar Trump se despărţise de a doua soţie, Marla Maples.

Emma Thompson a povestit că într-o zi a sunat telefonul din rulotă: „Niciodată nu sunase acel telefonul. Am fost foarte uimită. Am ridicat receptorul şi am auzit: «Bună, sunt Donald Trump», «Serios? Cu ce vă pot ajuta?», «Mă întrebam dacă pot să-ţi ofer găzduire într-unul dintre Turnurile Trump. Sunt foarte confortabile».“

Emma Thompson s-a declarat surprinsă şi l-a întrebat pe Trump de ce îi face o astfel de propunere. „Ştii, cred că ne vom înţelege foarte bine. Poate luăm cina cândva?“, a fost răspunsul republicanului.

„Nu am ştiut cum să reacţionez. Eram pe cont propriu, aşa că am replicat: «OK, o să revin cu un telefon. Mulţumesc foarte mult pentru propunere»“, a încheiat actriţa relatarea, precizând că nu l-a întâlnit niciodată pe Donald Trump, nici înainte de ofertă, nici ulterior.

Gazda emisiunii a glumit spunându-i actriţei că ar fi putut fi Prima Doamnă a Statelor Unite, în timp ce unul dintre invitaţi a declarat: „L-ai fi putut opri (de la a deveni preşedinte – n.red.).“

Emma Thompson este căsătorită din anul 2003 cu actorul şi producătorul englez Greg Wise, alături de care are o fiică şi un fiu adoptat. La rândul lui, Donald Trump este căsătorit cu Melania din 2005 şi au împreună un fiu, Barron. De asemenea, preşedintele SUA mai are patru copii din căsniciile anterioare: Donald Jr., Ivanka şi Eric, din mariajul cu modelul ceh Ivana Zelníčková (1977-1992), şi o fiică, Tiffany, din mariajul cu actriţa Marla Maples (1993-1997).