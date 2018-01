Două vedete TVR s-au căsătorit: „Acum 10 ani, când am văzut-o la TV, am zis că ea e genul de femeie cu care aş vrea să trăiesc o viaţă“

Iulia Zgripcea şi Andrei Bărbulescu, alături de gemenii pe care realizatoarea îi are din prima căsnicie FOTO TVR

Prezentatoarea rubricii Meteo din cadrul Telejurnalului TVR 2 se află pentru a două oară la altar, după ce, în 2009, s-a căsătorit cu un coleg din Antena 3, Radu Maxim, alături de care doi băieţi gemeni în vârstă de şase ani şi jumătate.

Acum, ea şi-a unit destinele cu un alt coleg, Andrei Bărbulescu, alături de care realizează tot la postul public emisiunea „E vremea ta“. Ceremonia a fost una discretă, la care au participat membrii familiei şi prietenii.

Cei doi au oferit şi câteva declaraţii despre cum şi-au început relaţia.

„La mine a început totul acum zece ani când am văzut-o pe Iulia la Antenă şi eu eram la Realitatea TV. Eram cu câţiva colegi şi ne uităm la emisiunile televiziunii concurente, iar Iulia prezenta rubrica Meteo. Am spus atunci, cu voce tare, că ea este genul de femeie cu care aş vrea să trăiesc o viaţă. Ne-am văzut pentru prima ora la TVR 2 în toamna lui 2016, atunci când directorul TVR 2, Carla Tompea, m-a întrebat dacă vreau să fiu coleg de prezentare cu Iulia Zgripcea. După un moment de rătăcire am acceptat şi restul este poveste“, a mărturisit Andrei Bărbulescu.

„Viaţa noastră de zi cu zi, a mea şi a generaţiei mele, mi se pare din ce în ce mai agitată cu o mulţime de activităţi înghesuite în doar 24 de ore. De multe ori, petrecând destul timp la serviciu ajungi să te îndrăgosteşti de un coleg. A fost şi în cazul meu şi al lui Andrei. Lucrurile au evoluat într-un ritm normal şi relaxat până în momentul în care am hotărât că ne dorim să stăm mereu împreună aşa că ne-am mutat şi ne-am căsătorit. Viaţă noastră nu este nicidecum liniştită, ci este presărată cu râsete, chiuieli şi cântări la chitară împreună cu Dan şi Andrei, cei doi băieţi ai mei. Din când în când mai apare câte un vărsat de vânt sau câte o răceală chiar de Sărbători pentru ca viaţa să nu fie monotonă“, a adăugat Iulia Zgripcea.