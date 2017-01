Alec Baldwin l-a imitat încă o dată pe Donald Trump în emisiunea „Saturday Night Live“ VIDEO

Emisiunea „Saturday Night Live“ a revenit pe micile ecrane americane după vacanţa ocazionată de sărbătorile de iarnă, sâmbătă seară, şi a glumit încă o dată pe seama celor mai recente veşti care au legătură cu preşedintele-ales Donald Trump, inclusiv pe seama primei conferinţe de presă pe care politicianul republican a susţinut-o după câştigarea alegerilor prezidenţiale, dar şi pe seama unor articole publicate în presa rusă, a căror veridicitate nu a fost încă verificată, potrivit cărora Trump a cerut unor prostituate să execute în faţa lui acte de urofilie („golden showers“, n.r.)

„Da, aceasta este viaţa reală. Acest lucru se întâmplă cu adevărat“, a spus Alec Baldwin, adresându-se spectatorilor emisiunii, în debutul discursului său, susţinut de pe un podium.

Pe măsură ce conferinţa de presă a continuat, personajul Donald Trump - jucat de Alec Baldwin - s-a lăudat cu apropiata ceremonie de învestitură şi cu numele artiştilor care vor cânta în onoarea lui: „Ţineţi-vă de sâni şi de alte părţi, pentru că îi vom avea la învestitură pe 3 Doors Down şi The Rockettes, care are cel mai mic nivel de bani în economiile sale“.

Personajul Donald Trump a acceptat şi întrebări din partea „jurnaliştilor“, care doreau să afle adevărul despre prepusele acte de urofilie. „Nu vorbesc despre pipi. Nu a fost atât de cool pe cât a părut“, a răspuns el.

În ciuda protestelor falşilor jurnalişti din acea scenetă, Alec Baldwin a continuat să facă aluzii răutăcioase la urină: „Voi readuce în ţară un jet gros de locuri de muncă. Această ţară va fi stropită literalmente cu locuri de muncă. Sunt un maestru al locurilor de muncă“.

Apoi, Alec Baldwin şi-a îndreptat un braţ spre public, mimând că îi arată pe susţinătorii „planului“ său. „Tu te bagi, tu te bagi, te bagi şi tu“, a spus Baldwin, vorbind foarte repede şi aproape legând cuvintele între ele.

Actorul Alec Baldwin a dezvăluit în această săptămână că îl va interpreta încă o dată pe Donald Trump, al 45-lea preşedinte american, şi în a doua ediţie din 2017 a emisiunii de satiră „Saturday Night Live“, ce va fi difuzată pe 21 ianuarie, la o zi după învestitura acestuia în funcţia de preşedinte al Statelor Unite.

În decembrie, actorul Alec Baldwin, care a intrat într-un război al declaraţiilor cu Donald Trump pe internet din cauza manierei în care îl interpretează pe politicianul republican în emisiunea de satiră „Saturday Night Live“, s-a oferit să cânte „Highway to Hell“, un single celebru al trupei AC/DC, la ceremonia oficială de învestitură a preşedintelui-ales al Statelor Unite, care va avea loc pe 20 ianuarie.

Alec Baldwin şi Donald Trump au fost implicaţi într-un veritabil război al declaraţiilor în ultimele săptămâni, în special în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din Statele Unite. Recent, după ce Trump a spus că interpretarea sa de către Baldwin „nu poate fi mai rea de atât“, Baldwin a reacţionat imediat şi i-a transmis viitorului preşedinte american că va înceta să îl mai imite dacă politicianul îşi va face publice declaraţiile fiscale.

În octombrie, înainte ca Trump să câştige alegerile prezidenţiale, politicianul a criticat emisiunea „Saturday Night Light“, spunând că reprezintă „o crimă premeditată“ şi că „mass-media fură alegerile“.

Audienţa emisiunii „Saturday Night Live“ a crescut cu 33 de procente de când Alec Baldwin a început să îl imite pe Donald Trump în acest show de satiră şi umor, în octombrie, potrivit NBC. Reţeaua de televiziune afirmă că 11,4 milioane de telespectori, în medie, au urmărit actualul sezon al emisiunii, care a început pe 1 octombrie. Graţie acestei creşteri spectaculoase a audienţei, sezonul 2016 a înregistrat cea mai mare audienţă a show-ului de după anul 1992.

Alec Baldwin, în vârstă de 58 de ani, protagonistul serialului de comedie „30 Rock“, produs de NBC, a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Hola! că este extrem de bucuros pentru faptul că oamenii consideră deosebit de amuzantă interpretarea sa din emisiunea „Saturday Night Live“, după o campanie electorală care a divizat foarte mult societatea americană.

Alec Baldwin a vorbit în public împotriva lui Trump şi în trecut şi a susţinut-o pe Hillary Clinton în campania prezidenţială.

Alec Baldwin, starul care a prezentat de cele mai multe ori emisiunea „Saturday Night Live“, a început să repete rolul Donald Trump în această vară, după ce Lorne Michaels, producătorul show-ului TV, l-a rugat să îşi perfecţioneze felul în care îl imită pe candidatul Partidului Republican la alegerile prezidenţiale din Statele Unite.

Personajul său a avut mai multe apariţii pe parcursul sezonului difuzat în 2016, în special pe durata campaniei prezidenţiale americane.

Printre actorii care l-au interpretat în trecut pe Donald Trump în emisiunea „Saturday Night Live“ s-au aflat Darrell Hammond şi Taran Killam.

Donald Trump însuşi a fost prezentatorul unui episod al emisiunii, în noiembrie 2015.

Emisiunea „Saturday Night Live“ a intrat în vacanţă după episodul de sărbători, difuzat pe 17 decembrie, şi va reveni pe micile ecrane nord-americane pe 14 ianuarie.

Prima ediţie din 2017 a emisiunii „Saturday Night Live“ va fi difuzată de postul american NBC pe 14 ianuarie. Acea ediţie va fi prezentată de actriţa Felicity Jones, iar invitatul muzical al acesteia va fi cântăreţul country-roots rock Sturgill Simpson.

„Saturday Night Live“ este unul dintre cele mai longevive show-uri de satiră şi umor din televiziunea americană şi a avut premiera în 1975.