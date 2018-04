Tinmar Energy lansează pachetele de energie electrică şi gaze naturale pentru consumatorii casnici. Ce beneficii oferă

„În 2016, Tinmar Energy era deja lider pe piaţă de energie în sectorul business to business. Era momentul să ne deschidem şi către consumatorii casnici. Dar nu am vrut să le vorbim oamenilor din postura unui lider. Credem că asta e o capcană. Am vrut să înţelegem exact care sunt nevoile consumatorilor şi care sunt aşteptările lor. Ne-am asumat poziţia de challenger de categorie, pentru că vrem să ne axăm nu doar comunicarea, ci întreg business-ul pe relevanţa în viaţa oamenilor. Vrem să schimbăm paradigma şi să facem oamenii să re-evalueze relaţia cu furnizorii de utilităţi” spune Carla Parnica, Corporate Communication Manager, Tinmar Energy.

Ce servicii oferă compania

Compania aduce o serie de beneficii incluse, pentru care clienţii nu trebuie să plătească nimic.

Ea va oferi despăgubiri pentru daunele provocate aparatelor electrocasnice ca urmare a fluctuaţiilor de tensiune – adică o acoperire de până la 5.000 lei/an. Totodată, va oferi protecţie la plata facturii de energie electrică în cazul unor situaţii neprevăzute la locul de muncă: nu trebuie să plăteşti şi nici să rambursezi până la 150 lei/lună (pentru şomaj involuntar 6 facturi, iar pentru concediu medical 3 facturi).

Mai mult, prin serviciul Tinmar Intervenţie Rapidă, cu ajutorul partenerilor locali, compania a creat o reţea naţională şi poate oferi clienţilor intervenţii de urgenţă în caz de avarii la instalaţia electrică, de gaze naturale, sanitară, de încalzire, canalizare şi lăcătuşerie din locuinţa clientului, în limita sumei de 100 euro/intervenţie, plafon maxim 350 euro/an;

Opţional, cu plata abonament sau pentru fiecare intervenţie, prin serviciul Tinmar Reparator compania oferă oferim reparaţii pentru aparatele electrocasnice în caz de defecţiune, operaţiuni efectuate de specialiştii companiei partenere de profil.