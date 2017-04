Autoritatea de Supraveghere Financiară a amendat NN Pensii cu 750.000 lei şi a retras autorizaţia directorului general al fondului

ASF a decis, de asemenea, retragerea autorizaţiei directorului general Raluca Ţintoiu, din cauza mesajului trimis clienţilor, legat de naţionalizarea fondurilor de pensii private.

NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private obligatorii din România, şi-a anunţat recent clienţii că, în ultimele săptămâni, ar fi existat discuţii în spaţiul public privind o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private şi le recomandă să se informeze despre contextul pieţei. Ulterior, ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a negat informaţia privind o eventuală decizie de naţionalizare a fondurilor de pensii private, precizând că ”nicio raţiune politică, economică, financiară, bugetară” nu ar putea să determine o astfel de decizie ”de-a dreptul aberantă”.

ASF a criticat, miercuri, decizia NN Pensii de a se adresa clienţilor, acuzând că este o poziţie "excesivă şi neavenită". ASF susţine că "nu au fost şi nu sunt discuţii oficiale pe acest subiect".

Negriţoiu: Noţiunea de naţionalizare nu există, această „fumigenă” este un nonsens

Noţiunea de naţionalizare a fondurilor private de pensii, intens discutată în ultimele zile, este o ”fumigenă aruncată” care nu are niciun sens şi nicio dimensiune politică, în condiţiile în care pensiile nu pot fi ”confiscate sau naţionalizate”, a declarat joi preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu (foto sus).

Joi, Negriţoiu a subliniat că pilonul II de pensii este finanţat de stat prin alocaţii bugetare, iar aceste fonduri nu pot fi naţionalizate. Singura măsură pe care, teoretic, ar putea s-o ia statul ar fi să schimbe modul de administrare al acestor fonduri şi să le contopească cu fondul public de pensii, dar nu au existat discuţii referitoare la o astfel de măsură, potrivit preşedintelui ASF.

”Această fumigenă aruncată este un nonsens, noţiunea de naţionalizare nu există. Pilonul II e finanţat de stat prin alocaţii bugetare. Noi nu facem lobby ca să existe o cotă mai mare sau mai mică, noi asigurăm stabilitatea pietelor. Fondurile de pensii nu pot fi naţionalizate sau consfiscate, aţa cum pensiile nu pot fi naţionalizate sau confiscate. Maximum ce poate să facă statul e să schimbe modul de administrare, să le contopească cu fondul public de pensii, dar nici această măsură nu a fost discutată”, a declarat Negriţoiu.

Preşedintele ASF a amintit şi de cazurilor celor două ţări care au luat măsuri de schimbare a modului de administrare a fondurilor private de pensii, Polonia şi Ungaria.

”Alte ţări au luat această măsură din considerente diverse, care nu se aplică României. Polonia a vrut să reducă nivelul datoriei publice pentru a îndeplini criteriile de la Maastricht, legate de aderarea la zona euro. Din punct de vedere bugetar, o astfel de măsură nu aduce beneficii, aceste fonduri nu pot fi transferate”, a declarat Negriţoiu.

Reacţia lui Negriţoiu la acuzaţiile lui Dragnea

Referitor la acuzaţiile lansate de liderul PSD , Liviu Dragnea, potrivit cărora acest scandal a pornit de la el, Negriţoiu nu a dorit să comenteze, dar a atras atenţia asupra unor contradicţii.

”Aceste declaraţii sunt politice, nu vreau sa le comentez. Însă, în formularea acestor declaraţii, există contradicţii. Dacă eu aş fi transmis niste informaţii catre NN, ar fi trebuit să existe, dar ele nu există. Eu, ca toţi supraveghetorii din ASF, am numai întâlniri oficiale cu asigurătorii, tot e discutăm noi este consemnate în minute. Eu cred că este mai mult de un an de când nu m-am mai văzut cu cineva de la NN, iar eu nu mă întâlnesc la colţ de stradă, ar fi culmea. Nu am contacte informale cu nimeni, nu am dat niciodată vreun telefon ca sa rezolv problema cuiva, vreun dosar de despăgubire. Nu am facut în trei ani nicio intervenţie pentru rude sau vreun parlamentar. Există un cod de conduită care impune nişte standarde tuturor salariaţilor ASF, mai ales în supraveghere”, a declarat Negriţoiu.

Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, că scandalul despre naţionalizarea pensiilor private a pornit de la preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu, care ştie foarte bine că în scurt timp Parlamentul va demite conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară, deoarece ceea ce se întâmplă acolo este „foarte grav”, iar asiguraţii români au de suferit.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că „Guvernul României ar trebui să ceară explicaţii la Ambasada Olandei şi la Guvernul Olandei şi la conducerea ING din Olanda pentru că ceea ce a făcut această companie de asigurări în România poate puteau să o facă într-o colonie sau într-o fostă colonie olandeză”.