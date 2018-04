Ţiriac: România nu e o ţară coruptă, e o percepţie. Autorităţile să nu îi trimită la închisoare pe cei care fură de la stat, ci să recupereze prejudiciul

Întrebat dacă românii au învăţat lecţia corupţiei, Ţiriac a răspuns, într-un interviu pentru Digi24: „Nu. Noi nu suntem corupţi. Societatea noastră e coruptă pentru că aşa am învăţat-o noi sau străbunicii noştri de la turci de la toată lumea cu bacşişul...”.

El a spus că există corupţie în toată lumea din păcate. „Că la noi, şi la noi e o corupţie minoră, vorbim de 2,5 lei. Nu vorbim de Parmalat în SUA sau miliardele care s-au dus şi au schimbat economia lumii, că de acolo a venit criza. Noi vorbim despre treburile ridicole în corupţie. Prim-ministrul a furat geamuri, unul a furat o damigeană de ţuică şi nişte cârnaţi. Ne facem de râs în toată lumea”, a mai spus Ţiriac.

El a precizat totodată că „trebuie să eliminăm aceste complicaţii care vin odată cu banii care sunt şi legile colaterale care vin, aoleu să nu cumva să înşeli că îţi tai degetele”.

Ţiriac a mai spus că „trăim oarecum sub o teroare mai mare de 5 ori decât securitatea pe vremea ailaltă” şi că România are „o constituţie, am o lege, un minister al justiţiei care îmi dă peste degete dacă fac ceva”. Pentru el, însă, „numărul 1 care trebuie respectat e acea prezumţie de nevinovăţie”.

„Păi până să înşel, lasă-mă să îmi fac treaba. Ai greşit. De ce am greşit? Nu ai plătit taxe 50 de lei. De ce? Că aşa este. Puşcăria! Nu. Ia plăteşte dumneata taxele, aia 50 de lei, mai dă şi 10 lei amendă. Data viitoare să nu mai faci. Pe mine nu mă interesează să bag pe unul la puşcărie, eu cetăţean de rând. Îi mai plătesc şi ăluia puşcăria. Mă interesează să recuperez aceşti bani. În toate legile din Europa îi interesează asta. Nu trebuie să îi copiem pe toţi, dar să ne aliniem la un status care ne face şi respectaţi şi ne face cinste nouă ca să ne acoperim găurile din trecut, începând de la infrastructura, terminând cu organizaţii statale. Suntem o naţiune tânără”, a mai susţinut omul de afaceri.