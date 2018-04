Un concern german deschide prima sa fabrică de maşini de spălat din România, Este cea mai mare investiţie din judeţul Hunedoara din ultimii 30 de ani

Prin această fabrică vor fi create mai mult de 700 de locuri de muncă, ajutând considerabil la dezvoltarea economică din regiune.

Investiţia reprezintă cea mai mare plasare de capital din judeţul Hunedoara din ultimii 30 de ani, într-o unitate care fabrică produse finite. Aceasta va fi prima unitate de pe teritoriul României a concernului german BSH Hausgeräte GmbH şi a patra în Europa (pe lângă Germania, Spania şi Polonia).

Vânzarea terenului de 42 de hectare către BSH Electrocasnice Manufacturing SRL, filiala română a concernului german BSH Hausgeräte GmbH, a fost intermediată de consultantul imobiliar CBRE. Compania a oferit asistenţă pentru achiziţionarea şi comasarea a 90 de parcele, deţinute de peste 50 de proprietari, iar procesul de identificare a proprietăţii şi de finalizare a tranzacţiei a durat mai puţin de un an.

„Pentru mine, acest proiect reprezintă o mare reuşită şi unul dintre cele mai complexe procese pe care le-am coordonat de-a lungul carierei. Am colaborat perfect atât cu BSH, cât şi cu autorităţile locale din judeţul Hunedoara şi din Simeria, care ne-au arătat cât de mult îşi doresc materializarea acestei investiţii majore. Suntem foarte mulţumiţi că am ajutat la crearea a peste 700 de locuri de muncă pentru comunitatea locală şi la dezvoltarea economică a Simeriei, un oraş cu un potenţial important, situat însă într-o regiune care nu s-a bucurat de foarte multă atenţie în ultimul timp”, a declarat Andrei Brînzea, Head of Land Development al CBRE Romania.