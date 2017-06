NexT Kids, ziua copiilor şi a jocurilor

NexT Kids va avea loc sâmbătă, 24 iunie 2017, la Cinema Elvira Popescu de la Institutul Francez. Proiecţiile vor începe la ora 10.30, respectiv 11.30, iar preţul unui bilet este de 10 lei. Biletele au fost puse în vânzare pe Eventbook.ro.

Filmele din programul de anul acesta, 8 scurtmetraje din Israel, Spania, Belgia, Franţa, Rusia şi Elveţia, ne povestesc fără cuvinte, dar cu inventivitate, graţie şi umor despre căţei-cosmonauţi, băieţi în creştere, tinere creatoare de anotimpuri, despre vanităţile copitatelor, istoria umanităţii, călătorii imaginare şi plante elastice!

Micuţii spectatori, dar şi adulţii ce-i însoţesc, se vor bucura de cele mai diverse stiluri şi tehnici de desen, animaţie, sunet şi montaj, de magia sălii de cinema şi de timpul petrecut împreună, după proiecţie, în curtea Institutului Francez, recompunând momente sau imagini din Filmele NexT Kids:

Plastilinosul

Israel, 2015, 3’

Regizor: Dvir Bravda

Plastilinosul este o creatură din acelaşi material elastic ca mediul fantastic în care trăieşte. Deşi comportamentul sălbatic, amuzant şi copilăresc îi aduce adesea necazuri, personajul demonstrează că orice este posibil atunci când îţi foloseşti imaginaţia!

Aport!

Israel, 2016, 4’

Regizor: Alon Richter

Aport! este un scurtmetraj de animaţie clasică, o poveste despre loialitate, despre un câine şi stăpâna sa.

Tis

Franţa, 2016, 9’

Regizor: Chloé Lesueur

O foaie de hârtie. Conturul unui personaj prinde formă. Este Tis. Încearcă să se extragă, dar rămâne cu picioarele înfipte în foaie. În depărtare, un grup de personaje similare.

Arpegiu

Spania, 2016, 6’

Regizori: Adriana Uriguen Garcia, Pablo Perez

Tatăl şi fiul sunt nedespărţiţi, până când adolescenţa creează ceva probleme a căror rezolvare apare sub forma unor arpegii cântate împreună la pian.



Toamnă

Franţa, 2016, 3’

Regizor: Helene Letourneur

În atelierul anotimpurilor a venit Toamna. E momentul să-şi folosească instrumentele şi puterile magice asupra machetei planetei pământ.

Marele buuum

Rusia, 2016, 4’

Regizor: Marat Narimanov

Totul porneşte cu începutul începutului. Şi lumea noastră la fel. Teoria evoluţiei, povestită în doar patru minute.

La reverdere, Balthasar

Elveţia, 2016, 10’

Regizor: Rafael Sommerhalder

O sperietoare, o furtună, un picior rupt. Sunetul evocator al unei scoici. Plecare. Definitivă.

Scărţa-scârţa

Belgia, 2015, 4’

Regizor: Iris Alexandre

Un măgăruş pofticios şi un căluţ cochet versus un iepure viclean şi un bursuc obraznic: începe fugăreala, ritmată de muzica balcanică a cvartetului belgian Zakouska.



NexT Kids este imaginat de actriţa Ozana Oancea care se ocupă în fiecare an şi de selecţia filmelor. “Pentru mulţi copii, NexT Kids înseamnă prima intrare în sala de cinema. Pentru ei şi pentru cei puţini mai mari, încercăm să lăsăm o impresie care să devină o amintire. Fie ea Balthasar sau Buuum-ul sau un Arpegiu, îmi doresc ca amintirea asta să îi facă să meargă apoi, adolescenţi sau adulţi, la filme şi la festivaluri” adaugă Ozana Oancea.

Festivalul Internaţional de Film NexT este organizat de Societatea Culturală NexT cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Uniunii Cineaştilor din România, Institutului Cultural Român. Cea de-a 11-a ediţie va avea loc între 22 şi 26 iunie la Bucureşti iar abonamentele şi biletele pentru câteva dintre secţiunile festivalului au fost deja puse în vânzare pe Eventbook.ro.







_________________________________________________________________________________

Facebook NexT Kids: https://www.facebook.com/NexTKids

Facebook NexT: https://www.facebook.com/NexTFilmFestival

Instagram: @nextfilmfestival

Bilete NexT Kids: https://goo.gl/J60LZ7