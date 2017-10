Expoziţie de fotografie „Sieranevada“ de Cristi Puiu la Bienala ArtEncounters Arad-Timişoara

"In luna ianuarie 2016, Sieranevada se afla în post-producţie. Tot atunci am pornit în căutarea unei imagini pentru afiş. Am traversat Bucureştiul de la est la vest, sperând să găsesc în inima cvartalelor de blocuri construite în anii ’80 imaginea susceptibilă de a spune ceva despre mine şi despre filmul la care încă lucram.

Astfel, pornind de la cimitirul Mărcuţa, trecând pe acasă şi traversând centrul către Lacul Morii, am adunat peste 9000 de fotografii.

Dintre acestea, una a devenit afişul filmului Sieranevada", spune Cristi Puiu.

Cristi Puiu s-a născut în anul 1967, la Bucureşti. Începe, în 1992, studii de pictură la École supérieure d’art visuel din Geneva, pe care le abandonează pentru a se înscrie la secţia de film. A regizat: Marfa şi banii (2001), Moartea domnului Lăzărescu (2005), Aurora (2010), Sieranevada (2016).

Evenimentul de la Arad este realizat de GMMC în parteneriat cu Galeria Baril şi Mandragora, cu sprijinul Iadasarecasa,în cadrul unui proiect finanţat de Centrului Municipal de Cultură Arad.