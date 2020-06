Eau de Space - O companie creează un parfum cu aroma ultimei frontiere

O strângere de fonduri a fost lansată recent pe platforma Kickstarter, pentru a ajuta la producerea parfumului numit Eau de Space, care promite să aducă mirosul spaţiului pe Pământ.

Parfumul este creat de Steve Pearce, fondatorul Omega Ingredients, o companie care se concentrează pe ”crearea ingredientelor de cea mai bună calitate, cu arome naturale, pentru industria alimentară şi a băuturilor”, conform website-ului oficial. Pearce ar fi avut legături cu NASA în 2008, atunci când a fost contactat pentru a recrea mirosul spaţiului, proces care a durat aproximativ 4 ani.

Se pare că acest parfum ar fi fost creat pentru a obişnui astronauţii cu mirosul spaţiului înainte de lansarea în orbită, cei de la NASA dorind astfel să elimine un factor care putea influenţa în anumite moduri o misiune.

”Seamănă cu mirosul unei arme, imediat după ce ai tras cu ea” spunea Peggy Whitson, fost astronaut care a servit pe Staţia Spaţială Internaţională, într-un interviu cu CNN purtat în 2002. ”Cred că are şi o tentă amăruie, pe lângă acel miros de ars”.

Matt Richmond, product manager-ul pentru Eau de Space, preferă să îi citeze pe astronauţi în descrierea aromei: ”Astronaţii descriu mirosul ca un amestec de praf de puşcă, friptură, zmeură şi rom”.

Proiectul poate fi deja declarat un succes, ţinând cont că Eau de Space a depăşit cu mult suma pe care dorea să o strângă, având în continuare 48 de zile rămase. Mai exact, Eau de Space dorea să strângă 1969 de dolari, iar la momentul scrierii articolului, are aproape 40.000 de dolari. Richmond a spus că următorul scop este crearea unui parfum numit Smell of the Moon (Mirosul Lunii), datorită entuziasmului creat în jurul lui Eau de Space.