Posibilul succesor al Pocophone-ului, Poco X2, se lansează la un preţ de 225 de dolari

Poco F1 a fost unul dintre cele mai populare telefoane din 2018, oferind la acea vreme cel mai puternic procesor din piaţă, Snapdragon 845, la un preţ de sub 300 de dolari. Imediat, brandul a căpătat o mulţime de fani, care au aşteptat cu nerăbdare următorul dispozitiv din serie.

La aproape doi ani distanţă, Poco F1 a fost atât de popular încât a determinat separarea celor care l-au creat de Xiaomi şi stabilirea unui nou brand: Poco. Acum, acesta a anunţat Poco X2, un produs cu care speră să recupereze o parte din cota de piaţă pe care au pierdut-o în faţa dispozitivelor Realme în India.

Telefonul este practic identic cu Redmi K30, anunţat recent de Xiaomi în China, aşa cum punctează şi cei de la The Verge . Vine cu un display de 6,7 inci cu rată de refresh de 120Hz, un procesor Snapdragon 730G, tehnologia de răcire LiquidCool, o baterie generoasă de 4500 mAh, încărcător de 27W pe USB-C, jack de căşti şi senzor de amprentă montat în butonul de pornire.

În ceea ce priveşte camerele, cei de la Poco au pregătit un senzor principal de 64MP (oferit de Sony), o cameră ultrawide de 8MP, un modul macro de 2MP şi un senzor de adâncime de 2MP. Pe partea din faţă, utilizatorii vor putea folosi o cameră de selfie de 20MP, care vine de asemenea alături de un senzor de adâncime de 2MP.

Xiaomi este cel mai mare producător de smartphone-uri în India, însă supremaţia sa ar putea fi ameninţată de Realme, o companie care a devenit extrem de populară în această piaţă. De altfel, contul oficial de Twitter Poco India a publicat o comparaţie între noul Poco X2 şi realme X2, unul dintre rivalii dispozitivului.

