Motorola a lansat în România moto edge 30 PRO, smartphone cu cel mai performant procesor Qualcomm

Procesorul Snapdragon 8 Gen 1, cel mai avansat procesor pentru mobil de la Qualcomm Technologies, alimentează tehnologiile de ultimă oră 5G, AI, gaming, cameră foto, Wi-Fi şi Bluetooth.

Smartphone-ul dispune de funcţionalităţi Snapdragon Elite Gaming, printre care se numără optimizarea inteligentă a comenzilor şi redarea imaginilor luminoase şi mai vibrante pentru o grafică realistă. moto edge 30 PRO este cu 30% mai puternic şi cu 25% mai eficient datorită unităţii de procesare grafică (GPU) Adreno Qualcomm faţă de generaţia anterioară de smartphone-uri, cu procesor Snapdragon 888.

Dotat cu sistemul Snapdragon X65 Modem RF, noul dispozitiv atinge viteze de transfer de date de tip Gigabit, atât în reţelele de telefonie mobila prin 5G, cât şi în reţelele Wi-Fi prin intermediul Wi-Fi 6E⁴ (6GHz).

Noul dispozitiv oferă performanţe de până la patru ori mai rapide în gestionarea aplicaţiilor, datorită Inteligenţei Artificiale (AI) ce ajută la îmbunătăţirea calităţii fotografiilor, experienţei jocurilor video şi conexiunii smartphone-ului. moto edge 30 PRO optimizează şi eficientizează durata de viaţă a bateriei cu o nouă funcţie de gestionare a dispozitivului la putere redusă.

moto edge 30 PRO vine cu un acumulator de 4800mAh, pentru o durată de viaţă mai mare a bateriei. Smartphone-ul dispune de cea mai rapidă încărcare a dispozitivelor de până acum, datorită funcţiei TurboPower cu o capacitate de până la 68W ce permite o încărcare de peste 50% a bateriei, în doar 15 minute şi care este compatibilă şi cu tehnologia wireless TurboPower de 15W. edge 30 PRO poate fi încărcat de la alte dispozitive prin intermediul capacităţii de încărcare wireless.

moto edge 30 PRO este prevăzut cu un sistem de operare foto pentru realizarea fotografiilor şi videoclipurilor de calitate. Sistemul de camere de 50 MP e format din una ultrawide şi una wide, la care se adaugă un senzor de adâncime de 2 MP. Camera principală are stabilizare optică.

Clipurile video folosesc tehnologia dinamică HDR10+ şi pot avea o rezoluţie până la 8K ce asigură o calitate a imaginii de peste 26 de milioane de pixeli. Dispozitivul dispune şi de o cameră frontală de 60 MP ce integrează tehnologia Quad-Pixel.

Noul dispozitiv edge are ecran OLED Max Vision de 6,7 inci, la rezoluţie Full HD şi rată de refresh de 144 Hz.

moto edge 30 PRO integrează sistemul audio Dolby Atmos şi două difuzoare stereo mari. Tehnologia Snapdragon Sound asigură calitate audio wireless, prin intermediul soluţiei Bluetooth 5.2.

Soluţia Ready For amplifică capacităţile smartphone-ului. Ready for PC este acum compatibil şi cu Windows 10 şi Windows 11, ceea ce simplifică procesul de conectare şi permite accesul la două sisteme de operare pe un singur ecran. Ready For facilitează transferul fişierelor între dispozitivele conectate şi multitasking-ul, pentru o eficienţă sporită.

Cei ce achiziţionează moto edge 30 PRO până pe 8 martie vor beneficia automat şi de serviciul de garanţie Moto Care 3 ani, inclusiv protecţie împotriva accidentelor.

Noul dispozitiv este disponibil în România începând de astăzi, 25 februarie, în culoarea Cosmos Blue, la un preţ recomandat de 3999 lei, în magazinele Altex, eMag si Flanco, precum şi în reţeaua de telefonie mobilă Digi.