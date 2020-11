Motorola şi-a lansat propriul magazin online în România

În acelaşi timp, pe site există şi posibilitatea achiziţionării unei game variate de accesorii, de la ceasuri inteligente şi căşti wireless până la camere video de monitorizare,de la magazinele dedicate acestor articole.

Pe noua platformă Motorola sunt disponibile pentru achiziţionare telefoane precum moto e6s, moto g9 play, moto g9 plus, moto g8 power, moto g8 power lite, moto e7 plus şi moto g 5G plus. De asemenea, foarte curând vor fi disponibile şi razr 5G, motorola edge, moto g8 plus, moto g9 power, moto g 5G şi moto e7.

Platforma www.motorola.com/ro permite achiziţionarea produselor care sunt pe stoc şi oferă transport gratuit pentru orice comandă. Site-ul oferă posibilitatea de a compara până la patru dispozitive, analizând specificaţiile tehnice din punct de vedere al performanţei, ecranului, bateriei şi a sistemului de camere foto.

Compania Motorola este prezentă în România cu un portofoliu de produse extins – de la telefoane entry-level, de gama medie, flagships şi super-premium.