Motorola One Zoom hands-on şi test foto-video

În timpul unui eveniment de prezentare desfăşurat la Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa am pus la treabă cel mai nou şi mai performant smartphone de la Motorola, One Zoom. Deşi l-am văzut iniţial la IFA Berlin, acum am avut mai mult timp şi subiecte de fotografiat / filmat. Împreună cu un grup de jurnalişti m-am plimbat mai bine de o oră printre vitrinele muzeului şi l-am testat. La prima vedere, camerele au o sensibilitate crescută la lumină şi One Zoom se adaptează bine la orice scenariu / situaţie de fotografiat sau filmat.

Motorola One Zoom e un smartphone Dual SIM (sau single SIM plus card MicroSD) care dispune de un procesor Snapdragon 675, 4GB memorie RAM, stocare de 128 de GB şi vine cu Android 9.0 Pie. One Zoom are o baterie de 4.000 mAh cu încărcare rapidă (TurboPower) la 15W.

Ecranul e cel mai bun pe care l-am văzut în 2019, pe un smartphone Motorola. E un Super AMOLED de 6.39 inci cu rezoluţie FullHD+ (1080 x 2340), raport 19.5:9 şi densitate de 403 ppi.

Camera principală e formată din :

48 MP, f/1.7, (wide), PDAF, stabilizare optică

8 MP, f/2.4, (telephoto), zoom optic 3x şi stabilizare optică

16 MP, f/2.2, (ultrawide)

5 MP, pentru efectul de adâncime, rupere de fundal, la portrete.

Imagine realizată cu camera ultrawide, într-o zonă cu lumină predominant albastră.

Pasăre în zbor, fotografie realizată cu zoom optic 3x (telephoto).

Pasăre detaliu, fotografie realizată cu zoom optic 3x (telephoto).

Pentru a înţelege diferenţele dintre cele trei camere, imaginile următoare surprind acelaşi subiect în încadrări diferite, în funcţie de distanţa focală.

1. 16 MP, f/2.2, (ultrawide)

2. 48 MP, f/1.7, (wide)

3. 8 MP, f/2.4, (telephoto)

4. În colaj imagini obţinute în modul Portret, cu ajutorul senzorului de 5MP.

Filmare FullHD la 30fps.

Vezi o galerie cu mai multe imagini AICI.

Nu doar pe site, ci şi pe ecranul computerului se observă calitatea foarte bună a fotografiilor, la acelaşi nivel cu un smartphone flagship.

Pentru pasionaţii de fotografie şi nu numai, Motorola One Zoom e disponibil din octombrie în România, la preţul de 1.999 lei.