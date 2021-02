iPhone 12 Mini, bijuteria - TECH REVIEW

Apple nu e prezentă oficial în România, produsele nu ajung la noi decât direct şi de aceea mulţumim iStyle că ni le-a pus pe toate 4 la dispoziţie pentru a le testa.

În continuare vorbim de iPhone 12 Mini, care e o apariţie originală, deşi gigantul din Cupertino a mai testat piaţa cu modelele C şi SE. E greu să nu-ţi placă iPhone 12 Mini, e frumos, se simte solid în mână, totuşi la dimensiunile astea aduce a smartphone de prin anul 2000. Este el la fel de productiv ca fraţii mai mari? Vom vedea în continuare.

iPhone 12 Mini are dimensiunile 131.5 x 64.2 x 7.4 mm, 135 de grame şi un ecran tip Super Retina XDR OLED cu diagonala de 5.4 inci, rezoluţie de 1080 x 2340 şi raport 19.5:9. Experienţa de utilizare e influenţată şi de Dolby Vision, Wide color gamut (gamă largă de culori) şi deja obişnuitul True-tone.

Pentru a înţelege cât de mic e, în afară de a spune că încape în palmă, o să-l compar cu iPhone SE (2020), care la un ecran de 4.7 inci are dimensiunile 138.4 x 67.3 x 7.3 mm şi 148 de grame.

Deşi e Mini, se simte solid, rama e de aluminiu, iar faţa şi spatele sunt acoperite cu Gorilla Glass. Mi-a fost teamă să nu-l scap în câteva rânduri, dar cred că indiferent cum l-ai scăpa şi cum s-ar sparge sau crăpa nu i-ar afecta funcţionarea. Apple spune că telefonul dispune şi de sticlă ceramică rezistentă la zgârieturi, plus acoperire oleofobă şi rezistenţă la apă şi praf tip IP 68.

Încă are un breton uriaş. Nu pot să zic că mă deranjează foarte tare, dar nu poţi nici să-l ignori în condiţiile în care majoritatea covârşitoare a producătorilor se străduieşte să ofere ecrane cât mai complete, lipsite de breton şi cu camere de selfie discrete.

Am testat modelul alb, dar Mini mai poate fi achiziţionat pe negru, roşu, verde şi albastru. Pentru cineva care ţine telefonul permanent într-o husă, culoarea poate fi un detaliu insignifiant, dar ţinând cont că l-am etichetat ca bijuterie, aş zice că e totuşi important.

Cum se mişcă, la fel de bine ca fraţii mai mari şi, în ansamblu, impecabil. Sunt fanul ecranelor mari, de aceea aş opta oricând pentru modelele superioare în dimensiuni. Dacă bugetul îţi permite recomandarea mea e iPhone 12 Pro Max. Şi mai echilibrat ar fi iPhone 12 Pro.

Să vă spun şi specificaţiile modelului testat: procesor Apple A14 Bionic (5 nm), procesor grafic Apple GPU, 4 GB memorie RAM, 64 Gb de stocare tip NVMe. Conectivitate 5G, Wi-Fi 802.11 dual band a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0 cu A2DP şi LE, poziţionare A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NFC, port Lightning USB 2.0.

Camera din spate e formată din :

una wide (26 mm) de 12 MP cu f/1.6, tehnologie dual pixel PDAF şi stabilizare optică

una ultrawide (13 mm) de 12 MP cu f/2.4





Camerele mai dispun de bliţ Dual-LED dual-tone şi HDR.

Pe camera wide gama dinamică este mult peste medie, zgomotul bine gestionat, balansul de alb precis şi contrastul ridicat.

Imagine de noapte. Modul de noapte porneşte automat când detectează lumină slabă.

Imaginile realizate în modul Auto Night sunt excelente, au o expunere bine echilibrată, sunt clare şi detaliate, cu niveluri reduse de zgomot. Saturaţia culorii este menţinută naturală, iar contrastul, bun.

Fotografiile cu camera ultrawide de 12MP au detalii medii, un zgomot rezonabil, contrast bun şi un balans de alb precis. Culorile din fotografii redau bine realitatea.

Se simte totuşi lipsa unei camere tele, zoom-ul digital e la limită.

Colaj de imagini realizate în modul portret.

Camera de selfie e una duală wide (23 mm) cu senzor de 12 MP, f/2.2, SL 3D, (senzor de adâncime/ şi biometric). Are HDR, stabilizare electronică şi filmează la rezoluţiile 4K la 24/30/60 cadre pe secundă, 1080p la 30/60/120. Selfie-urile au detalii şi contrast de top, culori excelente şi zgomot bine gestionat.

iPhone 12 mini filmează la rezoluţiile 4K la 24/30/60 cadre pe secundă, 1080p, la 30/60/120/240 cadre pe secundă. Filmarea are opţiuni de HDR, Dolby Vision HDR (până la 30 cadre pe secundă) şi înregistrare de sunet stereo.

La fel ca restul seriei iPhone 12, Mini oferă două difuzoare stereo. Există un difuzor în partea de jos şi un altul, hibrid, în partea de sus a ecranului, care are şi rol de cască în convorbiri. Sunetul are o notă în plus de spaţialitate faţă de alte telefoane pe care le-am testat până acum.

Gaming-ul pe un ecran de dimensiunile astea e mai mult chin decât plăcere, dar presupun că cei interesaţi de acest model nu-l iau pentru jocuri. În Call of Duty Mobile nu vedeam mai nimic, În Asphalt 9 e ceva mai bine, dar nu e un model recomandat pentru gaming.

Rezultatele în testele sintetice Antutu Benchmark şi 3DMark sunt foarte bune.

Smartphone mic, baterie mică. Adică bateria are doar Li-Ion 2227 mAh. Aproximarea pe baza utilizării mai intense e de 3.5, maximum 4 ore de SOT (screen on time). În orice caz, bateria mai mică e compensată de viteza mai mare de încărcare, 20W pe fir şi 12W wireless. După cum probabil ştiţi, încărcătorul nu e în pachet şi trebuie achiziţionat separat.

Deşi Apple spune că a scos încărcătorul pentru protejarea mediului, nu e o decizie în avantajul cumpărătorului. În pachet ai doar firul şi dacă nu vrei să plăteşti în plus, îl poti conecta la încărcătoarele pe care le ai deja. Eu am folosit încărcătorul de iPad şi Apple MagSafe, care nu e chiar asa scump, pe cât mă aşteptam. iPhone 12 Mini se incarca pana la 50% în circa 30 de minute, dar o încărcare completă durează până la oră şi jumătate.

Pentru testul de reţea am folosit o cartelă abonament 5G, dar pe Mini nu mi-a arătat semnal 5G. Cu toate astea viteza a fost mai bună decât pe modelul iPhone 12 Pro (dreapta), care afişa 5G. Rezultatele pe wireless sunt apropiate.

Deşi poate mai frumos, dar la fel de performant ca iPhone 12, Mini pare să sosească într-un moment în care telefoanele mari au devenit o obişnuinţă.

La un preţ de circa 730 de euro în Europa, iPhone 12 Mini poate fi o alegere a celor care sunt concentraţi mai mult pe modă decât pe funcţionalitatea în sine.