INTERVIU Tiberiu Dobre, Samsung România & Bulgaria: „Piaţa de smartphone-uri va reveni la cifrele pe care le înregistra înainte”

Adevărul: Cum a fost primită seria Galaxy Note20 de către utilizatori? Câte precomenzi au existat?

Tiberiu Dobre: Majoritatea utilizatorilor noştri au deja o istorie atât cu brand-ul, cât şi cu această gamă de produse. Seria Galaxy Note20 se bucură de succes, iar acest lucru nu ne surprinde, pentru că în general flagship-urile Samsung sunt foarte bine percepute de către public. Elementele de inovaţie aduse de seria Galaxy Note20, precum precizia S Pen-ului îmbunătăţită cu 40% pentru Note20 şi de 80% pentru Note20 Ultra faţă de seria Note10, rata de reîmprospătare a ecranului de 120Hz, aplicaţia Samsung Notes avansată, dar şi parteneriatele cu Microsoft pe productivitate şi pe gaming îi asigură succesul, lucru pe care l-am observat în perioada de pre-order, unde am înregistrat cu aproximativ 14% mai multe precomenzi faţă de anul trecut.

Cum au evoluat vânzările de smartphone-uri pentru Samsung în timpul pandemiei?

Am observat o schimbare reală în evoluţia vânzărilor de smartphone-uri în timpul pandemiei, care a fluctuat constant. În perioada martie-mai, la nivel local, vânzările au scăzut şi am reuşit să vindem doar trei sferturi din volumul de vânzări aferent aceleaşi perioade din 2019. Am reglat acest trend prin îmbunătăţirea serviciului de vânzări online, garantând o experienţă de cumpărare rapidă, la îndemână şi sigură, astfel încât utilizatorii să poată comanda produsele online şi să le primească printr-o livrare sigură, fără contact, direct la uşă, facilitând astfel nevoia de achiziţie.

De la jumătatea lunii iunie, vânzările au început să îşi revină şi să ne apropiem de rezultatele pe care le-am avut în aceeaşi lună a anului trecut, fiind martorii unei schimbări a modului în care utilizatorii au început să se raporteze la smartphone-uri, dar şi la nevoia de cumpărare, fiind mult mai cumpătaţi. Galaxy Note20, spre exemplu, este un device recomandat pentru acest moment, fiind conceput să poată susţine o productivitate integrală utilizatorilor care au nevoie de mai mult decât un simplu telefon, pentru că acum este mai important ca niciodată să poţi rezolva cât mai multe task-uri direct de pe smartphone, iar noi considerăm că dispunem de produsele potrivite pentru orice tip de nevoie şi buget.

Revenirea pieţei de smartphone-uri

Care este sectorul de smartphone-uri în care Samsung a punctat cel mai bine în vânzări în acest an: low, midrange sau flagships?

Diversitatea portofoliului este un punct forte pentru noi. Bineînţeles, decizia de achiziţie se va lua întotdeauna în funcţie de bugetul fiecăruia, iar utilizatorii se orientează în general spre telefoane cât mai complete pe partea de funcţionalitate, cu un raport calitate-preţ echilibrat. Desigur, există în continuare interes mare pentru gama de telefoane premium prin faptul că oferă cele mai bune specificaţii când vine vorba de camerele foto, procesor, autonomie a bateriei, dar şi design si acces la diverse experienţe unice de utilizare, însă cele mai vândute telefoane din portofoliul Samsung sunt telefoanele din seria noastră mid-range – Galaxy A. Acestea oferă un set de specificaţii complet, la un raport calitate-preţ foarte bun. Din acest punct de vedere, telefoanele din gama mid-range sunt echipate cu o parte din specificaţiile de top de pe flagshipuri, iar piaţa de telefoane mid-range cumulează aproximativ 57% din valoarea totală a telefoanelor vândute de Samsung.

Piaţa de smartphone-uri globală a suferit destul de mult în pandemie. Credeţi că poate reveni la cifrele pe care le înregistra înainte? Dacă da, când?

Cu siguranţă va reveni la cifrele pe care le înregistra înainte, deoarece interesul consumatorilor pentru aceste dispozitive nu va scădea, pe termen lung, dimpotrivă. Însă cel mai probabil, acest lucru nu se va întâmpla în acest an, cum era de aşteptat.

Astfel, per ansamblu, din punct de vedere cantitativ, în ceea ce priveşte piaţa de smartphone-uri la nivel european, observăm o scădere de 1,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Piaţa de smartphone-uri din România se află în aceeaşi linie cu trendul european, înregistrând o scădere de 1,8% faţă de primul semestru al anului trecut, iar valoarea vânzărilor locale de smartphone-uri s-a situat la aproximativ 240 milioane de euro în prima jumătate a anului. Însă începând cu luna iunie vânzările noastre au început să crească şi să ajungă la nivelul vânzărilor din aceeaşi lună a anului trecut. Deci suntem optimişti că acest trend va continua şi în ultimele luni ale anului şi ne aşteptăm să încheiem anul cu o contracţie minimă, de doar câteva procente. Acest lucru este justificat şi prin faptul că majoritatea cumpărăturilor s-au mutat în mediul online, unde am observat o creştere semnficativă în perioada mai-iunie 2020 şi credem totodată că shopping-ul online va fi o alegere potrivită pentru tot mai mulţi utilizatori.

Pliabilele, încotro?

Samsung are în acest moment două tipuri diferite de telefoane pliabile. Veţi continua cu lansarea a două dispozitive separate în acest sector sau veţi păstra doar unul, odată ce examinaţi nevoile şi dorinţele utilizatorilor?

Cu prima generaţie Galaxy Fold, obiectivul nostru a fost să creăm o categorie complet nouă de dispozitive care să ofere experienţe unice. Apoi am încercat să aducem un design mai compact şi mai elegant şi am creat Galaxy Z Flip, pentru toţi cei care văd tehnologia ca pe o modalitate de a-şi exprima personalitatea. Acest lucru demonstrează faptul că suntem în permanenţă la curent cu feedback-ul utilizatorilor şi întotdeauna încercăm să facem schimbări semnificative pentru a oferi cea mai bună experienţă pliabilă posibilă.

Odată cu evenimentele recente, importanţa flexibilităţii, a alegerii şi a creării unui portofoliu de dispozitive care să corespundă nevoilor şi stilurilor de viaţă ale utilizatorilor noştri a luat o nouă formă. Spre exemplu, într-un sondaj recent al potenţialilor cumpărători de dispozitive pliabile, am aflat că 83% petrec mai mult timp acasă şi 68% folosesc mai mult dispozitive. Sondajul a mai evidenţiat faptul că 76% au preferat un dispozitiv pentru toate nevoile. Aceste date ne-au ajutat să înţelegem că utilizatorii apreciază sistemul de pliere, fie că vorbim de un format mai compact, în cazul Z Flip, sau a unui display de dimensiuni mai mari, cum regăsim pe modelul Z Fold 2. Vom continua să dezvoltăm în paralel aceste două game de produse pentru a le asigura utilizatorilor experienţe pliabile cât mai potrivite pentru stilul lor de lucru şi de consum de conţinut.