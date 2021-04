Cu această ocazie, Denny Deng, vicepreşedinte, preşedinte al Afacerilor Europene în cadrul vivo a spus:

‘’Suntem încântaţi să spunem Bună, România! şi să prezentăm oficial vivo şi primele noastre smartphone-uri de pe piaţă. Vă salutăm online, pentru prima oară, într-o perioadă foarte dificilă pentru oamenii şi companiile din toată lumea, când multe lucruri s-au schimbat. Totuşi, planurile noastre pentru România şi angajamentul nostru de a ne extinde piaţa la nivel european nu s-au schimbat. Ne urmăm filosofia companiei de a face lucrurile corecte şi în mod corect.Tocmai ne-am început călătoria europeană în octombrie anul trecut şi am fost primiţi cu un feedback foarte bun din partea partenerilor de afaceri şi a consumatorilor. Încă de când am făcut primul pas pe piaţa internaţională, în 2014, ne-am angajat să aducem noi experienţe de calitate clienţilor noştri. Cum îi avem mereu pe aceştia în minte şi fiind o marcă apreciată de peste 380 de milioane de oameni din toată lumea, suntem siguri că vom începe în curând să ne facem prieteni şi în România.’’,

Compania are o echipă locală, compusă din şase experţi în domeniu, ajutată de echipa europeană vivo, cu sediul in Dusseldorf.

Primele terminale smartphone lansate de vivo în România sunt Vivo Y70 din categoria mid-range şi două modele entry, vivo Y20s şi vivo Y11s.

ISTORIE, CERCETARE ŞI INOVAŢIE

Marca de telefoane inteligente vivo a fost întemeiată în Dongguan, China, în 2011, crescând şi evoluând prin experienţa bogată a companiei în domeniul telefoanelor fixe şi mobile, dobândită de la fondarea companiei în 1995. Cu vânzări anuale de 111.000.000 de unităţi la nivel mondial, vivo este în prezent al cincilea cel mai mare producător de smartphone-uri din lume.

Având la bază o reţea diversificată de talente, reţeaua globală de cercetare şi dezvoltare a companiei are sedii în 10 oraşe din întreaga lume - Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hang zhou, Shanghai, Taipei, Xi’an, Tokyo şi San Diego – acoperind comunicaţii 5G, AI, design industrial, tehnologie imagistică şi multe alte domenii de frontieră ale produselor şi serviciilor electronice de larg consum.

“Suntem foarte mândri de capacităţile noastre de cercetare şi dezvoltare care ne permit să dezvoltăm inovaţii care aduc valoare în vieţile tuturor. Avem capacitate de cercetare şi dezvoltare şi o echipă globală devotată de cercetători ce pune întotdeauna nevoile consumatorilor noştri pe primul loc.”

Deşi relativ necunoscută pe piaţa românească, vivo este o companie de smartphone-uri mândră de numeroasele sale inovaţii din domeniu - toate produse de cele cinci unităţi de producţie ale sale, dintre care două se află în China şi câte una în Bangladesh, India şi Indonezia.

Printre acestea, în 2012, vivo a fost prima companie care a lansat un smartphone cu un cip hi-fi dedicat, vivo X1. Doi ani mai târziu, aceasta a depăşit recordul prin cel mai subţire smartphone de până acum, modelul vivo X5Max, cu o grosime de numai 4,75 milimetri. În 2018, vivo a lansat primul smartphone cu tehnologia de scanare a amprentelor prin ecran, precum şi primul smartphone cu adevărat frameless (fără margini), cu o cameră foto pentru selfie-uri de tip pop-up, modelul vivo NEX.

Din 2015, echipa de cercetare şi dezvoltare din Tokyo lucrează în mod dedicat şi exclusiv pentru a transforma interacţiunea utilizatorilor cu camerele de pe smartphone-urile vivo într-o experienţă extraordinară. Şi atunci s-a dezvoltat ideea sistemului gimbal.

Camera X51 5G cu sistem gimbal este cel mai recent produs al capacităţii inovatoare vivo de a crea tehnologii de vârf, dar prietenoase consumatorului.

Sistemul gimbal extrem de complex a fost una dintre realizările tehnice semnificative ale inginerilor vivo. Componentele camerei principale de 48MP măsoară de cinci ori aria unei camere de telefon convenţionale şi ocupă de aproximativ trei ori mai mult spaţiu decât sistemele de camere cu zoom periscop. În ciuda acestui fapt, sistemul se încadrează în designul elegant şi subţire al modelului X51.

Pentru a realiza acest lucru, echipa vivo de cercetare şi dezvoltare a preluat conceptul iniţial APEX 2020 şi, în decurs de trei luni, a dezvoltat noi tehnici pentru a miniaturiza în continuare conceptul până la designul său final de producţie.

În timp ce structura sistemului gimbal, extrem de complexă, a fost prezentată iniţial la dimensiuni de 588mm2 şi 5,5mm grosime, prin procesul de reglare continuă, suprafaţa sa a fost redusă cu 40%, la 363mm2 şi grosimea de doar 4,5mm.

În mod similar, mii de procedurile de ajustare au îmbunătăţit toleranţele de performanţă pentru a livra precizie excepţională.

vivo şi-a extins oficial reţeaua de cercetare şi dezvoltare în Xi’an, China, în februarie 2021, pentru a investi şi mai mult în sistemul de imagistică. Centrul de cercetare şi dezvoltare din Xi’an se va ocupa de debugging şi dezvoltare de proiecte, precum şi de cercetări preliminare ale algoritmilor aplicabili sistemului de imagistică. Acesta va oferi suport tehnic pentru a accelera materializarea rezultatelor R&D şi va oferi experienţe superioare de fotografie profesionistă.

vivo crede în cercetare, motiv pentru care compania a decis să ofere departamentului său de cercetare şi dezvoltare o nouă casă. Acesta va fi localizat în Chang’an, Dongguan, acoperind o suprafaţă de 180 de acri şi o suprafaţă de construcţie de 650.000 de metri pătraţi. Sediul de cercetare şi dezvoltare va fi operaţional până în 2025 şi va servi drept „super creier” pentru a imagina viitoarele produse ale companiei.

DE CE ESTE vivo UNIC?

vivo înseamnă „plin de viaţă”, iar cultura companiei are rădăcini profunde în conceptul chinezesc de Benfen. Esenţa Benfen este să faci ce este corect, în modul corect, menţinând o minte deschisă.

Susţinută de cunoştinţele şi experienţa variată a echipelor vivo din întreaga lume, compania adoptă o abordare pragmatică în dezvoltarea şi producţia smartphone-urile sale la fiecare pas - de-a lungul lanţului de aprovizionare, distribuţie - abordare gestionată de o reţea de companii surori cu care vivo se bucură de relaţii strânse.

În acelaşi timp, vivo este un brand de smartphone-uri care nu realizează inovaţie de dragul inovaţiei, având în schimb o abordare practică, abordare centrată pe om, oferind soluţii inovatoare acolo unde acestea au cel mai mult sens, adică în utilizarea de zi cu zi, în lumea reală.

”Ştim că consumatorii sunt frustraţi de lucruri complicate, deci trebuie să oferim dispozitive şi soluţii uşor de înţeles pentru o experienţă de utilizare fără efort", spune Denny Deng, vice-preşedinte, preşedinte al afacerilor europene la vivo. ”Gândim lucrurile în mod pragmatic şi cu multă atenţie, pentru a ne asigura că facem lucrurile corecte, în modul correct” mai adaugă acesta.

CREŞTEM PUTERNIC ÎN EUROPA, ÎNTR-O MANIERĂ CORECTĂ

vivo şi-a înfiinţat birourile europene în noiembrie 2019. Evidenţierea diversităţii echipei companiei este în conformitate cu sloganul „mai locală, mai multă strategie de afaceri globală, mai europeană”. Sediul central din Dusseldorf are în prezent o echipă de peste 70 de persoane cu 16 naţionalităţi diferite.

Echipa include expertiză din diverse linii de business, inclusiv FMCG, auto, electronice de consum, industria ospitalităţii şi îngrijire la domiciliu. Echipele locale însumează aproximativ 120 de persoane - un grup de experţi în industrie din fiecare dintre ţările în care vivo este prezent, asigurându-se că brandul poate valorifica experienţa personală şi perspectiva locală.

În Europa, vivo a colaborat cu companii surori, cu companii locale de vânzări. A fost aplicat acelaşi model folosit atunci când vivo s-a lansat în China, acum 25 de ani şi când brandul a crescut pe alte pieţe. Este o relaţie simbiotică, împărtăşind expertiză, cunoştinţe şi vasta experienţă a tuturor echipelor globale şi locale. Totul face parte din realizarea lucrurilor corecte, în mod corect.

REALIZĂRILE vivo SUNT POSIBILE DATORITĂ PARTENERIATELOR PUTERNICE

Unul dintre elementele-cheie al colaborării strânse cu Google a permis vivo să producă smartphone-uri cu o versiune curată şi minimalistă de Google Android, precum şi să aducă actualizări eficiente şi fiabile sistemului de operare Android 11 la doar două luni după intrarea pe piaţa din Europa.

În al doilea rând, colaborarea cu Qualcomm a permis o experienţă în utilizare foarte bună, prin soluţii system-on-chip puternice, dar care economisesc energie.

vivo a încheiat în 2020 un parteneriat cu specialistul mondial în semiconductori şi telecomunicaţii, Qualcomm, în scopul dezvoltării tehnologiei antenei de ultimă generaţie, pentru accelerarea şi optimizarea designului 5G.

Cele două companii căuta să integreze tehnologia avansată de undă milimetrică 5G cu sub-6 GHz pentru a sprijini pe deplin lansarea tehnologiilor 5G pe tot globul.

vivo este mândră de faptul că este partener cu UEFA pentru viitoarele campionate Europene de fotbal din 2021 şi 2024.

’’În continuare, suntem încântaţi să împărtăşim pasiunea pentru fotbal cu prietenii noştri din toată lumea, un motiv în plus pentru care am realizat parteneriatul cu UEFA, atât pentru campionatul din acest an, cât şi pentru ediţia Euro 2024. Împărtăşim cu UEFA pasiunea pentru excelenţă şi dorinţa de a oferi experienţe noi unice şi extraordinare. Rolul nostru va fi de Global Smartphone pentru UEFA EURO 2020’’, a spus Deng. ’’

În decembrie 2020, vivo şi ZEISS au anunţat un parteneriat strategic pe termen lung pentru a promova şi dezvolta împreună inovaţii inovatoare în tehnologia de imagistică mobilă. Primul „sistem de imagistică co-proiectat vivo ZEISS” va fi prezentat în seria vivo X60. Ca parte a acordului de colaborare, vivo şi ZEISS vor înfiinţa vivo ZEISS Imaging Lab, un program comun de cercetare şi dezvoltare pentru a inova tehnologia de imagistică mobilă pentru smartphone-urile emblematice vivo.

„Prin parteneriat, tehnologia imagistică ZEISS va ajunge la mult mai mulţi consumatori. Pe baza sinergiei şi complementarităţii expertizei optice şi ale noilor tehnologii digitale, vivo şi ZEISS intenţionează să facă din colaborarea strategică un punct de plecare pentru a crea noi oportunităţi pentru imagistica mobilă, pentru a permite mai multă creativitate, astfel încât să susţină dezvoltarea sănătoasă şi pe termen lung a întregii industrii”, a declarat Spark Ni, vicepreşedinte senior şi CMO de la vivo.

„Parteneriatul dintre vivo şi ZEISS este despre imagistica mobilă", a declarat Joerg Schmitz, şeful ZEISS Consumer Products. „Expertiza îndelungată ZEISS de zeci de ani, în ceea ce priveşte tehnologiile optice şi imagistica, va ajuta vivo să îmbunătăţească performanţele de imagistică ale smartphone-urilor sale emblematice.”

În ultimii 25 de ani, vivo a dobândit o înţelegere profundă a diferitelor nevoi ale consumatorilor prin cercetări aprofundate. Cu eforturi constante în cercetare şi dezvoltare şi inovare, inspirate de nevoile de consum ale clienţilor săi, vivo a dezvoltat generaţii de produse mobile avantajoase şi de încredere pentru consumatori.