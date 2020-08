CAT S42, un smartphone muncitoresc pe care te poţi baza la greu [TECH REVIEW]

În primul rând, trebuie să înţelegi că e un smartphone pentru lucru sau profesional, destinat utilizării în medii dure: în pădure, pe şantier, Nu unul de entertainment, cum sunt majoritatea celor din piaţă. Din acest motiv, construcţia şi softul arată diferit. Cu o grosime de 12,7 mm şi o greutate de circa 220 grame, CAT S42 nu e pentru oricine.

CAT S42 are un design clasic de smartphone rezistent, margini mari, ”colţuri” special întărite pentru căderi sau orice fel de şocuri. E dual-SIM plus opţiune de card de date (până la128GB) şi are porturile protejate. Adică mufa de încărcare e acoperită, mufa jack e acoperită, doar difuzorul din dreapta jos şi cel din ecran, de sus, sunt aparent neprotejate.

Din cauza protecţiilor suplimentare, normale în categoria telefoanelor rezistente, CAT S42 e mare şi gros. Spatele telefonului are o suprafaţă texturată, cu aderenţă ridicată care-l fac să nu alunece de pe suprafeţe sau din mână.

Ecranul rezistent de 5.5 inci, IPS LCD, cu o rezoluţie HD+ (720 x 1440), raport 18:9 şi 293 ppi, nu e cel mai luminos, dar te descurci cu el şi în soare. Ecranul este protejat împotriva zgârieturilor cu Corning Gorilla Glass 5 şi poate fi controlat cu degetele umede sau cu mănuşi.

Principalele specificaţii ale lui CAT S42: procesor Mediatek Helio A20 MT 6761D cu patru nuclee (1.8 GHz), procesor grafic PowerVR GE8320, 3GB de memorie RAM, 32GB de memorie de stocare. Pe partea de conectivitate avem Micro-USB, Bluetooth 5.0, NFC, jack de 3,5mm, radio FM, etc.

CAT S42 rulează Android 10 şi va primi update la Android 11, plus actualizări de securitate timp de 3 ani şi face parte din programul pentru firme Android Enterprise. Spuneam mai sus că şi partea software e diferită. CAT a instalat şi propria piaţă de aplicaţii special destinate pentru lucru.

Pe partea dreaptă a telefonului găsim butonul striat de pornit/ oprit şi 2 butoane pentru volum. Pe partea stângă un singur buton sau tastă rapidă programabilă, utilă pentru walkie-talkie (PTT), SOS (aplicaţia pentru lucrători izolaţi), pentru lansarea rapidă a lanternei sau camerei.

Probabil una dintre cele mai atractive caracteristici pentru utilizatorii obişnuiţi, în această perioadă, în care coronavirusul ne obligă să fim mai stricţi cu igiena, e aceea că poate fi spălat cu apă şi detergent de câte ori ai nevoie.

Filmarea e realizată cu S42 pornit, în chiuveta din bucătărie. Am făcut acest test pentru că igienizarea cu apă şi detergent a făcut parte din campania de promovare a telefonului şi am vrut să văd dacă, într-adevăr, rezistă.

L-am ”scăpat” de asemenea de la circa 1.5 m pe ciment şi pe pământ, cu faţa în jos şi pe muchii. Din fericire, n-a păţit nimic, nici măcar nu s-a zgâriat.

Totuşi, de ce rezistă la toate astea? Pentru că "respectă standardele militare MIL-STD-810H şi standardele IP68 şi face faţă căderilor repetate de la o înălţime de 1,8 m pe oţel. Este rezistent la apă, fiind testat prin imersie la adâncimi de până la 1,5 m timp de 35 de minute. Este testat, în condiţii de vapori cu sare, fiind construit să funcţioneze la temperaturi extreme şi să reziste la şocuri termice".

CAT a pus pe lângă Google Play şi o piaţă de aplicaţii utile dedicate muncitorilor.

Difuzorul aflat jos, în dreapta mufei micro-USB, oferă un sunet cu o putere moderată şi o calitate ok, dar care poate fi îmbunătăţită.

Nu e un smartphone care pune accentul pe cameră, dar îţi faci treaba cu cea principală de 13 MP şi cu cea de selfie de 5MP. Totuşi, nu se ridică la pretenţiile unui consumator obişnuit din prezent.





Nici filmarea nu te dă pe spate, dar e acolo, la nevoie.

Bateria de 4200 mAh asigură vreo 2 zile de folosire pentru un utilizator obişnuit, desigur, dacă te joci cum am făcut eu se va descărca în mai puţin de o zi. O încărcare completă (0-100 %) durează circa 2 ore şi 30 de minute.

La capitolul gaming, nu te aştepta la prea mult, cei 3 GB de memorie RAM te limitează. Desigur poţi să te joci cu setările minime, ceea ce am şi făcut şi e ok. Dar ocazional. Dacă vrei smartphone de gaming, nu te-ai oprit bine.

Teste

Sunt vreo două lucruri care nu mi-au plăcut la CAT S42, dar poate sunt subiectiv. Primul e lipsa autentificării cu amprentă, tot încercam să apăs pe spatele telefonului să-l deblochez, aşa cum fac la al meu. Al doilea lucru e lipsa USB-C, cu care m-am obişnuit şi care e prezent pe alte telefoane din segmentul acesta de preţ.

Cutia conţine telefonul, încărcătorul şi câteva manuale / ghiduri de pornire.

CAT S42 e un smartphone muncitoresc, pentru cei care au nevoie de caracteristicile de bază ale unui telefon inteligent combinate cu rezistenţă, la un preţ decent, de circa 1100-1200 lei.