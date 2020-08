Acordul a fost încheiat între România şi Statele Unite ale Americii şi semnat la data de 20 august 2019, la Washington, după o întâlnire dintre preşedinţii Donald Trump şi Klaus Iohannis.

George Zhang a evidenţiat maniera în care se încearcă adoptarea acestui proiect de lege. Consultarea publică se desfăşoară în vacanţa de vară, pe o perioadă foarte scurtă de circa două săptămâni (4 -17 august). Acest proiect va avea impact asupra întregii economii, în condiţii deja complicate de pandemia globală, iar industria telecom nu a fost deloc consultată.

"Credem că este un timp scurt de consultare. Am trimis punctul de vedere către Minister. Am vrea să avem 1,5 luni-2 luni de consultare publică pentru a permite industriei să analizeze impactul acestei decizii. Vorbim de o lege care va avea influenţă în următorii poate 10-20-30 de ani. Foarte puţin s-a acordat evaluării tehnice şi aspectelor de securitate cibernetică. Protejarea reţelelor nu este responsabilitatea politicienilor, ci a inginerilor. În anii de prezenţă în România (Huawei) nu am avut incidente de securitate şi plângeri privind securitatea reţelelor."

CEO-ul Huawei, Ren Zhengfei, a declarat oficial că nu vor fi oferite niciodată informaţii despre clienţi niciunui govern. Este un angajament oficial al Huawei ca răspuns la acuzaţiile americane. “Mai bine închidem compania decât să oferim informaţii vreunui guvern”, a declarat el. Până la ora actuală, nici compania, nici eu personal nu am primit solicitări de informaţii din partea guvernului. Legea privind securitatea naţională nu are efect în afara graniţelor Chinei, a mai adăugat oficialul companiei.

În cadrul conferinţei, CEO-ul Huawei România, George Zhang, a avut o reacţie la o altă acuzaţie adusă deseori Huawei, că este susţinută/ deţinută de statul chinez. „Nicio organizaţie de stat nu deţine acţiuni la Huawei. Fondatorul companiei deţine doar 1% din acţiunile companiei. Restul acţiunilor sunt deţinute de angajaţii Huawei”, a spus George Zhang. Acţionarii aleg un Consiliu al Reprezentaţilor cu 115 membri, iar aceştia aleg Boardul Director şi o comisie de supervizare care controlează activitatea.

George Zhang a mai spus că Huawei crede că poate îndeplini toate condiţiile impuse în proiectul de lege: nu este sub controlul unui guvern străin şi are o structură transparentă a acţionariatului. Dar reproşează iniţiatorilor legii că proiectul nu detaliază criteriile şi aspectele tehnice ale procedurii de autorizare pentru producătorii 5G. ”În ultimii 30 de ani, nu a existat o implicare a mediului politic în reţea şi operatorii au făcut o treabă excelentă. Nu au existat probleme de securitate. Acum, dacă vrem să instaurăm o lege nouă pentru a oferi protecţie, trebuie să ne concentrăm pe partea tehnică”.

Zhang a reamintit faptul că, timp de 30 de ani, Huawei nu a avut niciun incident de securitate, echipamentele sale fiind utilizate în peste 170 de ţări, în peste 1.500 de reţele, deservind peste 3 miliarde de persoane din toată lumea.

Potrivit Huawei, eliminarea companiei din reţelele telecom din România ar putea cauza pierderi financiare de 9,2 miliarde euro pentru economie şi ar afecta concurenţa şi mii de locuri de muncă. Lipsa competiţiei chineze va duce la creşterea preţurilor echipamentelor cu cel puţin 30%, iar tarifele telecom pentru utilizatorii finali vor creşte cu până la 300%.

George Zhang a vorbit şi despre ţările UE care nu au nicio intenţie de a interzice participarea Huawei la dezvoltarea reţelelor 5G. Printre ele se numără Germania, Franţa, Belgia, Ungaria, Austria, Suedia, Norvegia şi Islanda.

“Suntem gata să fim verificaţi oricând în privinţa securităţii. Folosim cod transparent de peste 10 ani. Şi dacă vorbim despre certificate, Huawei a primit multiple certificări independente privind securitatea produselor. O parte dintre ele sunt 3GPP şi ETSI Security Standard, apoi CC Certification, iar codul sursă pentru 5G a fost avizat pozitiv de centrul ERNW din Belgia”.

În încheiere, George Zhang a mai spus că Huawei a fost pus la colţ din cauza războiului dintre SUA şi China. Huawei nu este doar o companie chineză, ci şi o companie internaţională şi ”privind la activitatea din România suntem şi o companie locală”.