Netflix testează adăugarea unui buton de Shuffle, care îţi porneşte un film sau serial aleator

Netflix a început testarea unei noi funcţii, denumită ”Shuffle”, asemănătoare cu cele pe care le găsim în alte aplicaţii, precum Spotify. Plasată pe ecranul principal, sub profilul pe care îl selectezi, funcţia îţi va porni automat un film sau un serial, odată aleasă.

Titlul care va fi pornit poate fi un serial sau film la care te uiţi în acel moment, ceva ce ai salvat în lista ta proprie sau ceva similar cu lucrurile la care te uiţi, conform companiei.

Noua funcţie apare deja în aplicaţia de Netflix pentru televizoare a unor utilizatori, iar răspunsul la integrarea ei pare să fie unul mixt, pentru moment, unii fiind entuziasmaţi, în timp ce alţii sunt confuzi în legătură cu implementarea ei.

Conform celor de la Netflix, citaţi de TechCrunch, ideea din spatele noii funcţii este de a-i ajuta pe membrii serviciului de streaming să găsească mai uşor conţinut care ar putea fi pe gustul lor.

Noua funcţie este disponibilă sub mai multe nume şi în mai multe locuri: un utilizator a descoperit-o în meniul aplicaţiei de TV, sub denumirea ”Play Something”. Netflix a confirmat că există mai multe variaţii ale funcţiei, care este momentan în teste doar în aplicaţia TV, urmând ca o decizie finală să fie luată după obţinerea feedback-ului utilizatorilor.

Lol Netflix now has a “shuffle” button. This is something I needed that I didn’t even know I need. pic.twitter.com/JEEsF65Bc0