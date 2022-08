Ilie Puşcaş, country manager Binance România: „Blockchain-ul, cripto, Metaversul şi NFT-urile ne vor modela viitorul“

Eşti primul country manager Binance în România. Care este experienţa ta în domeniul tech/fintech/cripto? Ce te-a determinat să aplici pentru această poziţie, de ce ai considerat că eşti potrivit pentru acest job şi această companie?

Am lucrat câţiva ani în companii cripto şi fintech din Londra, unde m-am ocupat de parteneriate, consultanţă şi management. Această poziţie mi s-a părut oportunitatea perfectă de a mă întoarce în România şi de a-mi valorifica experienţa pentru a contribui la dezvoltarea celui mai mare exchange de criptomonede din lume la noi în ţară. Cred că blockchain-ul, cripto, Metaversul, NFT-urile sunt ca nişte structuri care pot fi folosite pentru a construi o lume mai bună. Nu sunt sigur cum va arăta imaginea finală sau chiar cum va arăta lumea în 10-20 de ani, dar sunt sigur că aceste lucruri ne vor modela viitorul. De aceea am rămas în acest domeniu (Web3), şi vreau să ajut acest domeniu să crească şi în România, pentru că există atât de mult potenţial. Viitorul este aici şi trebuie să îl acceptam, să fim parte a schimbărilor şi să le facem mai bune, mai sigure, incluzive şi durabile.

Cum a decurs procesul de recrutare, ai idee câţi contracandidaţi ai avut? Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance şi unul dintre cei mai importanţi şi influenţi oameni din cripto, a fost implicat direct, l-ai cunoscut?

Nu am informaţii exacte, dar am înţeles că au fost foarte mulţi candidaţi. Am avut interviuri cu mulţi dintre managerii generali pe diverse domenii, dar nu am avut un interviu direct cu CZ. Nu ne-am întâlnit încă, sper că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat şi poate chiar aici, în România. Procesul de recrutare a fost foarte bine structurat, mai întâi am avut interviuri cu manageri regionali, apoi cu manageri generali din alte regiuni. Interviurile au fost structurate pe diferite teme: management, marketing, comunicare şi resurse umane. În total, am avut 8 interviuri.

Ce înseamnă Binance România? Ce se va întâmpla, ce planuri sunt pentru România, ce operaţiuni?

Binance România înseamnă o echipă locală care doreşte să ajute la creşterea adopţiei în România şi la educarea populaţiei cu privire la beneficiile cripto. Pregătim o mulţime de activităţi în acest domeniu educaţional, am început prin lansarea Binance Academy, care este un instrument gratuit ce explică noţiuni de bază dar şi cele mai avansate din industrie. Ne creştem şi echipa de asistenţă pentru clienţi aici în România şi vom lansa în curând asistenţa noastră dedicată în limba română. Este foarte important să comunicăm în limba utilizatorilor noştri. Avem, de asemenea, o mulţime de promoţii dedicate care se pregătesc în special pentru piaţa din România.

De ce au decis să deschidă o sucursală în România? E o piaţă importantă, cu un număr mare de tranzacţii/utilizatori faţă de alte zone ale lumii?

S-a văzut o oportunitate de a intra pe piaţa românească, de a extinde afacerea, de a educa oamenii în acest domeniu, de a reuni jucătorii de pe piaţă şi de a promova o comunitate de specialişti care pot ajuta România să evolueze şi să se pregătească pentru viitor – pentru Web3.

Ce faci tu, în calitate de country manager, ce presupune funcţia ta?

Gestionez parteneriatele şi extinderea noastră în România, coordonez proiectele şi noile campanii pe care le lansăm şi sunt dedicate ţării noastre. Împreună cu echipa mea caut şi alte oportunităţi în ecosistemul românesc.

Nu-i echipă ca Rapid...

Binance România a devenit sponsorul echipei Rapid. De ce aţi ales fotbalul ca prim domeniu în care să faceţi o sponsorizare? De ce Rapid şi nu altă echipă? Îţi place fotbalul?

Susţinerea de către Binance a fotbalului în România este o continuare firească a eforturilor şi planurilor globale. În prezent avem parteneriate cu federaţiile de fotbal argentiniană şi braziliană, cu S.S. Lazio (Italia) şi FC Porto (Portugalia), precum şi cu Cristiano Ronaldo. Am ales FC Rapid pentru că ei ne-au înţeles cu adevărat planurile în România şi sunt foarte încântaţi să colaboreze cu noi. Echipa are un plan de afaceri clar şi a adunat parteneri puternici în jurul ei. FC Rapid este o echipă cu multă tradiţie şi doresc să ofere mai multe beneficii bazei lor mari de suporteri, astfel încât parteneriatul cu noi se potriveşte planurilor lor de creştere. Într-adevăr, îmi place fotbalul, m-am uitat la meciuri de fotbal de când eram mic – pe atunci eram fascinat de statisticile legate de fotbal şi deoarece informaţiile nu erau la fel de uşor de accesat ca acum – îmi cream propriile statistici în jurul campionatului României şi urmăream aceste date săptămână de săptămână.

Cum veţi gestiona relaţia cu băncile: multe instituţii bancare nu permit clienţilor operaţiuni cu alte entităţi (bănci, exchange-uri etc) din domeniul cripto?

Credem că, odată cu adopţia mai mare din partea populaţiei, această industrie va creşte şi reglementările vor fi implementate. Băncile vor deveni mai prietenoase cu această industrie odată ce reglementările vor fi în vigoare. Cu toate acestea, avem deja câteva canale de discuţii deschise pentru a ajuta băncile să accepte tranzacţii cripto şi să înţeleagă domeniul.

Cred că blockchain-ul, cripto, Metaversul, NFT-urile sunt ca nişte structuri care pot fi folosite pentru a construi o lume mai bună.

Ce statistici pot fi furnizate despre utilizatorii Binance din România?

Numărul utilizatorilor din România este în continuă creştere, singurul lucru care se schimbă într-o piaţă în scădere (bear market) sunt fondurile investite – întrucât mulţi utilizatori decid să-şi ţină banii „latent“ pe platforme sau în bănci şi aşteaptă ca piaţa să revină la creştere (bull market), pentru a reîncepe investiţiile.

Pe lângă investiţiile în diverse proiecte şi start-up-uri din domeniu, Binance şi-a diversificat afacerile, spre exemplu a investit 200 de milioane de dolari în Forbes. De ce o investiţie într-un grup puternic de presă? Ar putea fi interpretată drept o investiţie„strategică“...

Investiţia Forbes este o investiţie financiară în industria media. Web2 a avut un impact profund asupra sectorului media şi, la Binance, credem că Veb3 poate avea un rol la fel de important în viitorul jurnalismului şi al media. Pe măsură ce cripto şi blockchain vor continua să se dezvolte şi să devină mai populare, va fi important să se construiască o înţelegere, conştientizare şi educare pe scară largă a consumatorilor cu privire la oportunităţile existente.

Alături de comunitatea cripto, care s-a mobilizat la nivel mondial, Binance a donat sume importante pentru Ucraina, după începerea războiului. Cât de importantă este componenta umanitară la nivelul companiei? Vor fi astfel de iniţiative pe plan local?

Este foarte important pentru noi ca noile tehnologii să aducă o lume mai bună şi să aibă un impact pozitiv. Vrem să contribuim pe toate nivelurile. Avem în plan să colaborăm cu mai multe organizaţiile umanitare şi educaţionale din România în următoarele luni.

Cum ai descrie cultura organizaţională a companiei-mamă, dar şi a companiei pe care o conduci aici? Care e „tuşa“ ta personală?

La nivel global, Binance este o companie remote, ghidată de oameni foarte dedicaţi care inspiră fiecare angajat să fie inovator şi să contribuie la viitorul Web3. Pe plan local, suntem curioşi, vrem să ştim mai multe despre utilizatorul român pentru a-i putea oferi mai mult, în termeni de educaţie, noi tehnologii, noi proiecte româneşti listate. Punctul meu forte este menţinerea echipei noastre conectată cu evoluţiile locale şi viziunea pentru dezvoltarea noastră în ţară. Cred că orice persoană poate veni cu idei grozave şi, împreună cu echipa mea, încurajez pe toată lumea să aibă ocazia să vorbească, să aducă idei şi să ofere feedback.

Domeniul cripto are tot mai multe implicaţii în vieţile noastre. Cât de importantă este educaţia în acest domeniu, pentru ca oamenii (de toate vârstele) să aibă o idee atât despre aspectul financiar, mai exact criptomoede, dar şi despre implicaţiile pe care le poate avea în vieţile noastre tehnologia, dincolo de latura financiară?

Într-adevăr, acest domeniu este în creştere rapidă, putem vedea şi acum când suntem într-o perioadă în scădere (bear market) că subiectele conexe cresc în importanţă. Cred că educaţia este cheia pentru dezvoltarea oricărei ţări. Educaţia în acest domeniu va ajuta România să se adapteze mai bine la noile tehnologii, care ne pot ajuta să ne îmbunătăţim viaţa. Educaţia financiară nu este un punct forte în România şi multă lume are nevoie de ajutor în gestionarea activelor. Căutăm să ajutăm în acest sens cu Academia noastră Binance şi cu alte evenimente organizate în România cu universităţi şi alte instrumente educaţionale locale.

Există oameni care cred că investiţia în cripto îi va face bogaţi peste noapte şi că în afară de a investi nu mai e nimic de făcut. Nu aşa funcţionează cripto.

Branduri de lux, artişti celebri, influenceri, miliardari sunt deja implicaţi în tot ceea ce presupune acest domeniu: tehnologie, inovaţie, finanţe etc. Cum ai caracteriza investitorii din România? Se poate face un profil?

În România, ca în orice ţară din Europa, investitorii sunt diverşi. Succesul investiţiei în cripto înseamnă, în primul rând, multe ore de cercetare şi analiză. Unii investitori preferă să-şi facă cercetările testând diferite funcţionalităţi şi învăţând prin practică. Există, de asemenea, unii oameni care cred că investiţia în cripto îi va face bogaţi peste noapte şi că în afară de a investi nu mai e nimic de făcut. Vreau să fiu foarte clar cu privire la acest ultim tip de investitor şi să subliniez că nu aşa funcţionează cripto, trebuie întotdeauna să-ţi faci temele şi să te asiguri că ai un plan de investiţii bine structurat. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor care folosesc cripto nu gestionează active uriaşe sau nu fac din trading o activitate full time. Majoritatea utilizatorilor cripto acum sunt de fapt oameni care plătesc cu cripto pentru servicii, deoarece este mai convenabil, deoarece le oferă acces la Web3 în general şi se simt parte din viitorul sistemului financiar global făcând asta.

Cum sunt proiectele româneşti din acest domeniu? Se pare ca România e un hub de talente...

Proiectele din România sunt impresionante, mai ales prin maturitatea cu care abordează realizarea planurilor lor. România este cu siguranţă un hub de talente, dar avem nevoie de o mai mare conexiune cu mediul internaţional, pentru a şti să profităm de oportunităţile care ne ies în cale. Suntem aici pentru a ajuta proiectele locale să crească şi să construiască acest model de business internaţional.

Cât de implicate sunt femeile în acest domeniu şi ce nişă preferă, atât la nivel internaţional cât şi în România?

Femeile sunt foarte implicate în acest domeniu şi le văd prezente atât pe partea investiţiilor, cât şi a NFT-urilor. Sperăm ca noile tehnologii să contribuie la egalitatea între sexe la nivel mondial şi în special în România.



Piaţa criptomonedelor este volatilă şi riscantă pentru cei neexperimentaţi şi nu numai. Care sunt cele mai mari pericole în ceea ce priveşte următoarele aspecte: proiectele/monedele, exchange-urile, informaţia (venită din diverse medii, inclusiv influencerii plătiţi)?

În ceea ce priveşte proiectele, există pericolul ca unele dintre ele să nu realizeze ceea ce au promis că vor îndeplini. Investitorii trebuie să studieze în profunzime. Planurile proiectului şi pregătirea specifică a membrilor echipei îi pot ajuta să înţeleagă dacă un proiect este legitim şi capabil să crească. Un investitor trebuie să preia informaţiile din cât mai multe surse posibil. Fiind informat şi verificând de două ori orice informaţie poate evita riscurile. De asemenea, trebuie să folosească doar exchangeuri globale recunoscute. Noii utilizatori de cripto trebuie să fie precauţi la potenţiale investiţii în proiecte noi care promit o creştere uriaşă peste noapte şi să urmărească atent tendinţele.

Sunt deja unele exemple de adopţie şi aplicabilitate a acestei tehnologii şi a unor criptomonede, mai mult în străinătate, mai puţin la noi. Când şi mai ales în ce condiţii putem vorbi despre o adopţie concretă şi importantă?

Într-adevăr, s-au făcut paşi mari în România în ultimii ani şi, cu cât se fac mai multe parteneriate între afacerile tradiţionale şi companiile cripto, cu atât mai rapid românii vor folosi cripto în viaţa de zi cu zi. Reglementarea va ajuta, de asemenea adopţia cripto în România, împreună cu influenţa externă din partea ţărilor care generează tendinţe în tech.

La nivel internaţional, apar des noi reglementări, de ce este nevoie ca această piaţă să fie una reglementată corect, validată şi mult mai stabilă?

Dacă industria este mică, interesul guvernanţilor este scăzut. Numai atunci când industria creşte suficient, cu mai mulţi „actori“ implicaţi, autorităţile de ne vor acorda atenţia cuvenită. Piaţa cripto este în creştere, adopţia cripto este în creştere. O piaţă cripto bine reglementată oferă protecţie mai mare pentru utilizatorii de zi cu zi. Noi suntem in favoarea reglementării, este ceva ce aşteptăm. Binance doreşte să lucreze îndeaproape cu autorităţile şi comunitatea cripto pentru a ajunge la cea mai bună reglementare pentru ţară, în general. Este foarte important pentru noi ca întreaga comunitate din România să beneficieze de orice tip de reglementare, iar autorităţile să înţeleagă toate aspectele legate de industrie.Totuşi, reglementarea în fiecare ţară este unică, iar fiecare ţară poate avea atât avantaje, cât şi dezavantaje. Cred că toată lumea vrea reglementări - atât organizaţiile cripto, guvernele, cât şi utilizatorii. Dar aceasta este o industrie nouă, nu întotdeauna se poate ajunge rapid şi eficient la compromisul necesar.În acest moment am primit aprobări de reglementare în mai multe jurisdicţii: Franţa, Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Spania şi Italia.

Deşi aparent nefavorabil, contextul socio-politic actual (pandemie-război-criză) ar putea constitui un teren fertil pentru adopţie, ar putea schimba paradigma?

Activele cripto sunt mult mai uşor de gestionat, de urmărit şi mai rapid de trimis altor utilizatori. Deci, într-un context social-politic sau economic nefavorabil, este firesc ca ele să fie folosite mai mult. Dar, în acelaşi timp, această adopţie se referă şi la noi progrese tehnologice care necesită criptomonede pentru o implementare mai uşoară.Tehnologia şi adopţia se dezvoltă mai rapid în perioadele tulburi. Dar faţă de costurile pe care le presupune această perioadă, nu putem spune că este de dorit să fim în această situaţie. Cu toate acestea, dorim să ajutăm oamenii să găsească cel mai bun mod de a-şi gestiona activitatea financiară în aceste vremuri.

Vom trăi în lumea reală, dar şi în Metavers

Probabil mai e mult până la o adopţie masivă şi o formă bine conturată, dar ne mutăm în Metavers? Sau acesta va „coabita“ cu lumea reală?

Dezvoltarea Metaversului este ceva iminent, nu sunt sigur dacă în viitor va fi bazat pe formele pe care le vedem astăzi sau se va dezvolta la un nivel mult mai mare şi mai practic. Nu cred că ne mutăm în Metavers, vom trăi atât în lumea reală, cât şi în Metavers pentru o lungă perioadă de timp după ce Metaversul se va maturiza. Personal, îl văd ca pe un spaţiu pentru creaţie, recreere şi inovare – un loc pentru a explora idei noi şi limite greu de atins în lumea reală.

Cum ne poate schimba tehnologia blockchain viaţa, cum o poate îmbunătăţi? Care sunt plusurile şi minusurile acestei tehnologii? Care sunt cele mai mari obstacole pe care le întâmpină atât din mediul de business, cât şi în ceea ce priveşte implementarea sau doar simpla percepţie/mentalitate a oamenilor?

Blockchain este o tehnologie care poate îmbunătăţi multe funcţionalităţi de afaceri şi, prin urmare, viaţa noastră. Me permite să construim infrastructura pentru a dezvolta Web3 şi viitorul AI (Inteligenţă Artificială – n.r.). Cele mai vizibile şi poate cele mai importante funcţionalităţi în acest moment sunt poate cele legate de siguranţă şi securitate. De asemenea, blockchain-ul ne permite să stocăm şi să urmărim datele mai sigur decât oricând, prin structura sa descentralizată. Observăm multe bănci care implementează deja blockchain-uri în sistemele lor şi tot mai mulţi oameni încep să înţeleagă valoarea din spatele acestei inovaţii.

Care sunt cele mai mari şabloane sau etichete când vorbim despre blockchain şi cripto?

Blockchain este despre date, siguranţă şi noi tehnologii. Cripto este viitorul sistemului monetar şi libertatea financiară pentru toată lumea. Oamenii cred despre domeniul cripto că este un domeniu riscant, deşi există atât de multe mecanisme de siguranţă şi toate acestea se datorează blockchain-ului şi noilor tehnologii dezvoltate în jurul său.

Investitor în industria spaţială

Spune-mi câte ceva despre tine. Ce ai visat să faci când erai mic? Cum ai ajuns să fii atras de zona asta, cum ai descoperit cripto, când?

Am 30 de ani, m-am născut într-un sat din judeţul Bihor, am studiat la universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. De mic eram fascinat de spaţiu şi mai ales de explorarea altor planete sau a Lunii. De asemenea, iubesc şahul şi e o activitate pe care am practicat-o foarte mult în şcoală. Primul meu mare vis a fost să fiu designer de maşini, dar acum sper să contribui la proiectarea/schiţarea viitorului sistemului financiar din România. Am fost norocos că industria criptomonedelor a fost una dintre primele industrii cu care am interacţionat după ce am terminat studiile. În 2015, unul dintre prietenii mei şi-a început propriul proiect cripto şi atunci l-am ajutat să strângă fonduri pentru afacerea lui. De atunci am început să acumulez informaţii despre cripto.

În ce alte proiecte care nu au legătură cu acest domeniu eşti implicat?

Lucrez cu normă întreagă pentru Binance, dar sunt şi implicat ca investitor şi în proiecte din industria spaţială şi robotică din Marea Britanie.

Cum e Ilie Puşcaş când nu e nici country manager Binance, nici consultant, nici antreprenor, nici investitor?

Îmi place foarte mult să discut idei noi cu oamenii. Îmi place să mă uit la seriale, să citesc şi să călătoresc. Mă relaxează să conduc, aşa că îmi place să evadez din oraş în weekend împreună cu logodnica mea şi să explorăm România.