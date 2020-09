The Outer Worlds: Peril on Gorgon este acum disponibil

Private Division şi Obsidian Entertainment au anunţat că The Outer Worlds: Peril on Gorgon, prima expansiune narativă a jocului, este disponibil acum pentru PlayStation 4, Xbox One şi Windows PC. Expansiunea va fi lansată la o dată ulterioară şi pe Nintendo Switch.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon este disponibil individual sau la un preţ redus ca parte a The Outer Worlds Expansion Pass, care va include şi al doilea DLC, The Outer Worlds: Murder on Eridanos, planificat să apară în prima jumătate a anului 2021. Jocul a câştigat numeroase premii printre care “Best RPG” din partea IGN, “Best Role-Playing Game” din partea Game Informer şi “Game of The Year” din partea Destructoid.

Acţiunea din Peril on Gorgon începe cu un mesaj misterios care te invită să investighezi Asteroidul Gorgon. Acest centru ştiinţific ascuns de lume reprezenta cândva cel mai avansat laborator dedicat cercetării Adrena-Time, o minune modernă care a îmbunătăţit sănătatea şi productivitatea muncitorilor. Totuşi, în mod inexplicabil cercetările au fost brusc întrerupte. Va trebui să explorezi canioanele adânci, laboratoarele părăsite şi facilităţile de cercetare abandonate pentru a găsi indicii şi pentru a elucida misterul din spatele poate celui mai întunecat secret ascuns de corporaţia Spacer’s Choice. Ce vei găsi pe Gorgon?

Peril on Gorgon aduce o sumedenie de noi elemente pentru fani. În primul rând limita de nivel este crescută pentru o mai mare flexibilitate în personalizarea abilităţilor, expansiunea venind la pachet cu noi perks şi noi defecte, care pot aduce bonusuri utile sau piedici neaşteptate. DLC-ul aduce şi trei noi arme ştiinţifice şi o serie nouă de armuri.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon este disponibil în format digital pe PlayStation 4, Xbox One şi PC, prin intermediul Epic Games Store şi Microsoft Store, la preţul de 14,99 Euro. Abonaţii Xbox Game Pass beneficiază de o reducere de 10% din preţul DLC-ului.