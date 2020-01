Razer Nari Ultimate (Overwatch Edition) - Sunet puternic şi feedback haptic, ca să simţi fiecare foc de armă (TECH REVIEW)

Nari Ultimate sunt printre cele mai scumpe căşti ale celor de la Razer, însă calitatea pe care o oferă este incontestabilă. Sunt, în opinia mea, definiţia perfectă a unei perechi de căşti de gaming: mari şi confortabile pentru a nu te deranja să stai cu ele pe cap ore întregi, şi oferă un sunet puternic, cu posibilitatea de a prioritiza volumul jocului sau volumul conversaţiilor cu echipa ta.

Să vorbim un pic despre design întâi: foarte colorate, cu nuanţe de albastru, galben şi verde, cu logo-ul lui Lucio pe exteriorul cupelor şi inscripţia Overwatch pe partea de sus, sunt genul de căşti care ies în evidenţă imediat ce le vezi.

Pernele sunt moi şi au în ele un gel termic care le răceşte constant în timp ce te joci, pentru o senzaţie mai confortabilă. Nu ar trebui să ai nicio problemă în a sta ore bune fără să le dai jos, dacă plănuieşti o noapte de gaming intens.

Funcţionalitate wireless şi feedback haptic

Căştile pot funcţiona atât wireless, cât şi pe fir. În partea dreaptă ai un recipient în care se ascunde conectorul USB cu care funcţionează căştile. Tot pe dreapta este controlul volumului, în timp ce pe stânga se află butonul de power, jack-ul de căşti, portul de încărcare, butonul care activează/dezactivează microfonul şi rotiţa din care poţi ajusta ce doreşti tu să auzi mai bine: indicaţiile colegilor tăi sau volumul jocului.

Cel mai interesant aspect al căştilor este însă, fără doar şi poate, capacitatea de a oferi feedback haptic prin tehnologia Razer HyperSense. Practic, ele îţi vor trimite diferite vibraţii care se sincronizează cu întâmplările din joc (de exemplu în timpul unor explozii sau al unei bătălii), contribuind astfel la experienţa pe care ţi-o oferă acesta. E o senzaţie pe care ar trebui să o încerci, şi îţi recomand să o faci, dacă ai un prieten care deţine o pereche de Nari Ultimate sau mergi într-un magazin unde poţi încerca aceste căşti.

Ca la 95% dintre produsele Razer, ai iluminare RGB, cu tehnologia Razer Chroma. Sunetul căştilor este puternic şi clar, iar odată ce ţi-au acoperit urechile, te izolează de lumea exterioară şi te introduc foarte uşor în atmosfera jocului. Le poţi folosi şi pentru a asculta muzică, dar recomand să faci asta acasă, pentru că în public o să ieşi în evidenţă puţin mai mult decât ţi-ai dori cu astfel de căşti.

Compatibilitate şi preţ

Nari Ultimate sunt compatibile cu PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch sau smartphone-uri, însă ţi-aş recomanda să te interesezi cum funcţionează compatibilitatea cu device-ul pe care vrei să le foloseşti. Pe PC nu vei avea probleme, dar pe Xbox eu am întâmpinat câteva probleme de sunet şi, din câte am înţeles, încă sunt câteva probleme la conectarea cu Xbox One Elite Controller. Aşadar, mare grijă.

Razer Nari Ultimate costă în jur de 899 de lei. Dacă vrei ediţia specială Overwatch, pe care o vezi în acest review, va trebui să o comanzi direct de pe site-ul Razer, şi vei plăti puţin mai mult, fiind disponibilă la un preţ de 230 de dolari.