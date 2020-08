Razer BlackShark V2 X - Căşti pentru esports ieftine, cu sunet surround 7.1 (TECH REVIEW)

Razer BlackShark V2 X sunt disponibile la un preţ aproape de jumătate din cel al lui BlackShark V2, şi vin cu un alt ”pitch” pentru gameri, aducând sunetul surround 7.1 la un preţ accesibil.

Design simplu şi confortabil

Design-ul este unul simplu, fără prea multe elemente ieşite din comun. Căştile sunt de o culoare neagră mată, uşoare, logo-ul Razer este prezent pe cele două cupe şi îmi place aspectul pe care îl au, asemănător acelor căşti pe care le poartă mecanicii de aeronave pe pistă sau piloţii de elicopter.

Una dintre diferenţele principale pe care le observi faţă de BlackShark V2 este faptul că microfonul nu este detaşabil. Vei primi însă şi un săculeţ de protecţie pentru căşti, pentru a le transporta mai uşor oriunde îţi doreşti. Lipseşte şi acea placă de sunet pe USB pe care Razer a inclus-o pe BlackShark V2, compatibilă doar cu Windows 10.

La interior, cupele au un material care imită piele şi conferă un efect de catifea, foarte plăcut la atingere şi foarte confortabil pentru sesiunile lungi de gaming. Pe cupa stângă se află singurele butoane, cel care activează sau opreşte microfonul şi rotiţa de volum, care mie mi s-a părut puţin cam mare din punct de vedere estetic.

Noise cancelling pasiv foarte bun, cu sunet surround 7.1

Căştile au un noise cancelling pasiv foarte bun, reuşind să oprească mai toate sunetele din jur de nivel mediu cu uşurinţă. În privinţa sunetului, Razer propune pe BlackShark V2 X acelaşi sunet surround 7.1 ca pe Kraken X, de exemplu, şi asta rezultă într-o calitate audio foarte bună, care creează spaţialitate şi îţi permite să auzi toate lucrurile din jurul tău în timpul unui joc.

În Witcher 3, de exemplu, poţi auzi foarte clar atunci când mergi prin apă şi un drowner apare în spatele tău, sau poţi auzi tot felul de conversaţii atunci când mergi prin oraş. Vei găsi codul de descărcarea a aplicaţiei de sunet surround 7.1 în cutie, însă trebuie să ţii cont că aceasta merge doar pe PC.

BlackShark V2 X au noile drivere Triforce, de 50mm, aceleaşi incluse de Razer şi pe perechea mai scumpă, care au rolul de a face ca sunetele medii, de bass şi treble să poate fi distinse cu uşurinţă. În practică, poţi observa într-adevăr destul de uşor diferenţa dintre acestea şi ai parte de o claritate audio mai bună. Nu sunt senzaţionale atunci când asculţi de exemplu Spotify în timp ce lucrezi la calculator, dar nici nu trebuie să fie, rolul pe care trebuie să îl joace fiind în jocuri.

Unul dintre cele mai bune microfoane de pe o pereche de căşti sub 100 de dolari

Microfonul se numeşte HyperClear Cardioid şi ultima parte a numelui său indică faptul că recunoaşte doar sunetele care se aud din faţa sa, nu şi cele înconjurătoare, un lucru foarte util pentru conferinţe şi call-uri pe Discord. Toţi cei cu care am vorbit în perioada în care am utilizat BlackShark V2 X s-au declarat mulţumiţi de calitatea vocii mele şi felul în care este redată, şi în înregistrări audio ulterioare am observat şi eu acelaşi lucru. Este probabil unul dintre cele mai bune microfoane de pe o pereche de căşti care costă sub 100 de dolari.