Primele detalii despre noul DLC pentru The Outer Worlds

Peril on Gorgon adaugă o cantitate substabţială de conţinut, extinzând universul abundent de umor negru al jocului cu noi aventuri inspirate de genul noir, concentrate pe o excursie pe asteroidul Gorgon cu scopul de a investiga originile Adrena-Time. Jucătorii sunt aşteptaţi de noi arme şi armuri, abilităţi de tip perks şi flaws, dar şi aceeaşi libertate care a făcut jocul original atât de îndrăgit.

Peril on Gorgon necesită jocul de bază, jucătorii trebuind să avanseze în poveste dincolo de Monarch pentru a putea accesa conţinutul DLC-ului.

Peril on Gorgon va fi disponibil începând cu 9 septembrie pentru PlayStation 4, Xbox One şi PC la preţul de 14,99 Euro. Utilizatorii Xbox Game Pass vor beneficia de o reducere de 10% din preţul DLC-ului. Peril on Gorgon va fi disponibil şi ca parte a unui expansion pass, care va include şi al doilea DLC pentru un preţ total de 24.99 Euro. Mai multe informaţii vor fi oferite la o dată ulterioară.

Puteţi urmări cel mai nou trailer Peril on Gorgon aici.