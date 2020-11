Little Hope - Călătorie printr-un oraş abandonat la miez de noapte (GAME REVIEW)

Într-o lună plină de continuări şi lansări ale unor titluri AAA, pe care le aşteaptă toată lumea gaming-ului cu sufletul la gură, eu am ales să joc întâi Little Hope, un titlu horror, care face parte din antologia The Dark Pictures a celor de la Supermassive Games - şi nu pot spune deloc că am regretat alegerea făcută.

Cei care au jucat Man of Medan, lansat anul trecut, ştiu deja la ce să se aştepte de la Little Hope, cel puţin în mare - un joc în care vei fi nevoit să faci alegeri radicale, iar povestea se va dezvolta în funcţie de acestea. Încă de când am văzut pentru prima oară Until Dawn, acum câţiva ani, mi s-a părut că jocurile horror sunt absolut perfecte pentru acest tip de mecanică, şi asta mi s-a confirmat încă o dată cu Little Hope.

Unul dintre cele mai bune lucruri la acest joc este că nu necesită nicio cunoştinţă în prealabil - nu trebuie să fi jucat Man of Medan, singura legătură cu acel joc fiind The Curator, naratorul misterios care îţi vorbeşte din când în când, în anumite puncte ale jocului. Mai mult, povestea este destul de scurtă, având aproximativ 5 ore, astfel că îl poţi termina într-o singură zi, dacă eşti decis şi ai timp suficient.

Little Hope poate fi jucat şi multiplayer, la fel ca Man of Medan, însă eu am preferat să îl joc singleplayer. Menţionez şi că titlul a fost jucat pe un Xbox One.

Little Hope, locul pe care nu îl poţi ocoli

Aşadar, ce este Little Hope? Ei bine, povestea este un clasic „roadtrip gone wrong”, adică o călătorie a patru studenţi - trei dintre ei tineri şi o femeie în vârstă, Angela - şi profesorul lor, care este „deraiată” prin oraşul Little Hope, cunoscut pentru execuţiile unor persoane acuzate de vrăjitorie în urmă cu câteva secole. Apariţia unei fantome în mijlocul drumului duce la producerea unui accident şi iată cum cei cinci eroi ai poveştii ajung să fie pierduţi în oraşul acum abandonat.

O spun de la bun început, povestea din Little Hope nu este senzaţională, venind cu câteva twist-uri care sunt menite să te lase cu gura căscată, dar care pe mine, personal, nu m-au entuziasmat atât de tare. Însă mi-a plăcut, chiar foarte mult. Este ca un film horror simplu, care încearcă la un moment dat să pară mai mult decât este, dar nu poţi şterge din cauza aceasta ceea ce s-a întâmplat până atunci - este simple, but good.

Încă de la bun început ţi se arată cât de importante sunt alegerile pe care le vei face în joc, printr-o scenă în care vei asista la câteva lucruri deloc plăcute. Este însă o modalitate eficientă prin care Little Hope îţi arată că ceea ce decizi contează şi poate însemna sfârşitul unui personaj, în aproape orice moment.

Un lucru pentru care trebuie să laud jocul este evoluţia celor cinci. Dacă la început nu simţeam niciun pic de ataşament pentru 4 din cele 5 personaje, până la sfârşit am început să le apreciez şi să fac orice îmi stă în puteri pentru a le menţine în viaţă - cu excepţia lui Angela, întruchiparea stereotipului „Karen”, care a fost, deloc întâmplător, şi singurul personaj care a murit în primul meu playthrough. Relaţiile dintre ei se dezvoltă (sau strică) odată cu alegerile tale.

Personajul principal este Andrew (jucat de către actorul Will Poulter), el fiind şi cel de care te vei ataşa probabil cel mai mult, şi cel de care pare că se leagă, mai mult sau mai puţin, misterul oraşului Little Hope. Nu te teme însă, vei juca cu fiecare individ din grup, mai ales că aceştia o vor lua pe drumuri diferite în multe momente.

Gameplay

În ceea ce priveşte gameplay-ul, nu sunt multe de spus - dacă ai jucat deja Until Dawn sau Man of Medan sau The Walking Dead sau orice alt joc de tipul „alegerile pe care le faci vor avea un efect asupra poveştii”, ştii la ce mă refer. Ai acele QTE - Quick Time Events - şi secţiuni în care mergi într-o anumită clădire sau prin pădure, încercând să descoperi indicii despre ceea ce se întâmplă în Little Hope. Controalele sunt uneori defectuoase, în sensul în care lanterna, pe care o controlezi de pe right stick, pare mult mai sensibilă la unele personaje decât la altele, însă per total funcţionează bine, fără probleme semnificative.

Secvenţele QTE mi-au plăcut foarte mult pentru că reuşesc să fie în acelaşi timp relativ uşoare, dar să pară extrem de dificile. Ai vreo 2-3 secunde la dispoziţie să apeşi butonul corect, ceea ce poate părea destul de puţin, dar este un timp suficient, şi înainte de fiecare QTE apare o notificare care îţi spune ce fel de acţiune vei face - luptă, vei fugi, vei sări, sau altele, pentru a nu fi luat complet prin surprindere, cu controller-ul lăsat jos, cum era cât pe ce să mi se întâmple mie în câteva rânduri.

Atmosferă şi grafică

Întreaga poveste a jocului are loc pe timp de noapte, astfel că paleta cromatică este dominată de nuanţe întunecate. Modelele personajelor arată foarte bine, Will Poulter fiind cel mai bun exemplu, faţa sa fiind recreată excelent în joc, însă favoritul meu la acest capitol este misteriosul The Curator, naratorul. Modelul său este excelent, iar expresiile faciale sunt foarte bine redate, arătând meritul lui Pip Torrens, actorul care îl interpretează. Din fericire, nu am întâlnit bug-uri sau glitch-uri, astfel că experienţa de joc nu a fost stricată de nimic.

Bineînţeles, fiind vorba de un horror, nu lipsesc jumpscare-urile, acele momente în care vei fi speriat de o fantomă care apare brusc sau un monstru, sau pur şi simplu o pisică - unele dintre ele sunt previzibile, urmând un anumit şablon, astfel că vor fi uşor de anticipat pe măsură ce avansezi în joc, însă altele sunt mult mai interesante, deoarece se folosesc de schimbări ale unghiului de cameră, amintindu-mi de primele jocuri din seria Resident Evil. Mi-a plăcut asta, oferă jocului un feeling mult mai intens în anumite momente şi creează senzaţia că ceva te aşteaptă constant după colţ.

Concluzie

Little Hope este un joc scurt, excelent pentru o seară friguroasă de noiembrie. Cu o poveste interesantă, care te invită la a încerca să ghiceşti ce se întâmplă în oraşul abandonat în mod constant, câteva sperieturi sănătoase şi o mecanică simplă, dar cu consecinţe mari la fiecare greşeală, Little Hope constituie încă o bilă albă pentru antologia „The Dark Pictures”. Jocul costă 29,99 de dolari sau 149,99 de lei şi este disponibil pe PS4, Xbox One şi PC.