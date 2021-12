Samsung extinde gama de frigidere Bespoke cu noul Bespoke French Door

Samsung urmează să prezinte la CES 2022 o gamă completă de produse Bespoke, printre care aspiratorul vertical Bespoke Jet, maşina de spălat şi uscătorul Bespoke.

Completând gama existentă de frigidere Bespoke, care include Bespoke 4-Door Flex, Bespoke 2-Door Bottom Freezer şi Bespoke 1-Door Flex Column, noul Bespoke French Door oferă o opţiune potrivită nevoilor fiecărei familii. Frigiderul Bespoke French Door va fi disponibil în configuraţii cu 3 şi 4 uşi, dar şi cu o diversitate de dimensiuni şi culori – şi va include noi opţiuni din Family Hub 2022.

Disponibil în 12 culori şi două finisaje – sticlă şi oţel – frigiderul Bespoke French Door oferă mii de combinaţii de culori. Pentru finisajul de sticlă, culorile disponibile sunt White, Gray, Pink, Charcoal, Morning Blue, Clementine şi Sunrise Yellow; pentru cel de oţel, culorile disponibile sunt: Tuscan, Matte Black, Navy, Emerald Green şi Stainless Steel.

Frigiderul Bespoke French Door vine cu cele mai recente inovaţii de stocare şi răcire de la Samsung. Beverage Center şi Dual Auto Ice Maker oferă utilizatorilor acces rapid la băuturi reci, în timp ce FlexZone menţine ingredientele la temperatură optimă, pentru o prospeţime îndelungată.

În 2022, Family Hub va fi compatibil cu Samsung TV Plus, oferind conţinut TV gratuit şi experienţe de vizionare conectate cu alte ecrane, cum ar fi televizoarele inteligente Samsung şi dispozitivele Galaxy.

Family Hub 2022 va fi compatibil şi cu Alexa în anumite regiuni, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot accesa diverse servicii Amazon, inclusiv Amazon Music şi servicii de recomandare a filtrelor inteligente de apă, direct de pe frigiderele lor. Opţiunea View Inside a fost, de asemenea, modernizată - tehnologia camerei interne, ce utilizează informaţiile de pe etichetele produselor alimentare, permite utilizatorilor să vadă conţinutul frigiderului, să gestioneze datele de expirare şi multe altele.

Prezentat pentru prima dată la Bespoke Home 2021, urmând să apară pe pieţele globale în 2022, aspiratorul vertical Bespoke Jet aduce inovaţii marca Bespoke în locuinţele oamenilor.

Dispunând de All In One Clean Station de la Samsung, Bespoke Jet menţine casa curată şi igienizată. Odată ce au terminat curăţarea, utilizatorii pot pur şi simplu să andocheze aspiratorul şi acesta va goli automat sacul de praf şi se va încărca.

Bespoke Jet are un design modern, premium, puternic, dar uşor, construit pentru a oferi familiilor o soluţie completă de curăţare. Dispune de o putere de aspirare de 210W1 şi foloseşte un sistem de filtrare cu mai multe straturi pentru a capta 99,999 la sută din praful fin2.

Bespoke Jet este disponibil în culorile Midnight Blue, Misty White şi Woody Green.

Maşina de spălat şi uscătorul Bespoke includ funcţii inteligente care fac spălarea rufelor intuitivă şi mai eficientă. Ambele dispozitive au un design frontal plat şi sunt disponibile în mai multe opţiuni de culoare, inclusiv negru şi bleumarin.

Învăţând tiparele de utilizare şi rutina de spălare a rufelor, opţiunea Smart Dial, susţinută de inteligenţă artificială, acordă prioritate setărilor utilizate frecvent, minimizând munca şi simplificând procesul de spălare şi uscare; timp în care funcţia inteligentă AI OptiWash optimizează setările de spălare, precum şi timpul de spălare şi nivelurile de detergent. De asemenea, cu MultiControl, consumatorii pot folosi cu uşurinţă atât maşina de spălat inteligentă, cât şi uscătorul, utilizând panoul de control al maşinii de spălat, atunci când unităţile sunt suprapuse.