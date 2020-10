Microsoft aduce Surface-urile în sfârşit în România! Surface Laptop Go şi Surface Pro X, disponibile în curând pe plan local

Surface Laptop Go

Surface Laptop Go dispune de un ecran tactil PixelSense de 12,4 inci, cu un trackpad de mare precizie şi o tastatură de dimensiuni mari. Designul vine în trei finisaje metalice durabile şi uşoare: Ice Blue, Sandstone şi Platinum. Pentru o conectare rapidă şi sigură, anumite modele de Surface Laptop Go au un buton de alimentare ce include un cititor de amprentă cu conectare One Touch prin Windows Hello. Conectarea cu One Touch oferă, de asemenea, acces rapid şi securizat la fişierele de pe OneDrive Personal Vault şi multe altele.

Surface Laptop Go este alimentat de procesorul Intel Core i5 de a 10-a generaţie cu până la 16 GB RAM şi 256 GB stocare, iar fiecare configuraţie este optimizată pentru performanţă şi durata de viaţă a bateriei. Toate configuraţiile Surface Laptop Go pot fi utilizate uşor şi rapid chiar şi de către începători, profitând de experienţele conectate la Cloud, cum ar fi Microsoft 365 şi stocarea online.

Surface Laptop Go are o autonomie a bateriei de până la 13 ore, plus modalitatea de încărcare rapidă. Vine şi cu o cameră HD 720p încorporată şi microfoane Studio, dar şi difuzoare Omnisonic şi Dolby Audio. Pentru conectivitate, există atât porturi USB A cât şi USB C, o mufă audio şi conectorul Surface.

Microsoft nu a oferit încă preţurile în lei pentru noile produse, spunând doar că Surface Laptop Go va fi disponibil începând de la 549 de dolari.

Surface Pro X

Surface Pro X vine cu aplicaţii preinstalate, cum ar fi Microsoft 365, Microsoft Edge, Netflix, Spotify şi multe altele, în timp ce acceptă şi alte mii de aplicaţii Windows existente, cum ar fi Google Chrome, Firefox şi Whatsapp. De asemenea, beneficiază de procesoarele Microsoft SQ 1 şi SQ 2.

Gigantul american spune că Microsoft Edge este mai rapid şi a lansat o nouă versiune pentru aplicaţia Microsoft Teams, ambele optimizate pentru Windows pe ARM. De asemenea, extindem până la sfârşitul anului şi suportul pentru rularea aplicaţiilor x64, cu reproducerea funcţiilor x64. Pentru dezvoltatori, codul Visual Studio a fost, de asemenea, actualizat pentru a rula în mod nativ.

Surface Pro X are acum o autonomie a bateriei de până la 15 ore în ambele configuraţii. Este cel mai subţire şi cel mai conectat dispozitiv 2:1 creat până acum de Microsoft, oferind conectivitate ultra-rapidă mobilă Gigabit LTE.

La fel ca în cazul lui Surface Laptop Go, Surface Pro X nu are un preţ în lei momentan, Microsoft anunţând doar că va începe de la 1499 de dolari.

Accesorii noi pentru Surface şi Microsoft

Tastatura Compactă Microsoft Designer este o tastatură subţire, îngustă şi elegantă, optimizată pentru productivitatea modernă, comutându-se prin Bluetooth între 3 dispozitive, cu o autonomie a bateriei de 2 ani, având două opţiuni de culori şi un preţ de 69.99 USD.

Microsoft Number Pad este o tastatură numerică subţire, modernă şi elegantă, cu Bluetooth wireless, la un preţ de 24.99 USD.

Adaptorul de afişare Wireless Microsoft 4K oferă un mod simplu de a proiecta fără fir de pe computerul Windows pe un ecran mai mare, suportând rezoluţia 4K şi având un preţ de 69,99 USD.

Mouse-ul Microsoft Bluetooth oferă un design ergonomic confortabil la performanţe wireless , cu un suport moale pentru degetul mare, un design uşor şi durabil şi două butoane personalizabile. Disponibil în mai multe culori şi la preţul de 49.99 USD.

Microsoft Modern Mobile Mouse, acum disponibil în varianta Sandstone, este uşor şi portabil, pentru a se completa perfect cu laptopul Surface Go.

Noile configuraţii Surface Laptop Go şi noile configuraţii Surface Pro X sunt disponibile pentru precomandă de astăzi în anumite pieţe din Microsoft Store şi de la alţi distribuitori mari şi vor fi disponibile pentru cumpărare începând cu 13 octombrie.

Pentru a răspunde mai bine cererii globale pentru Surface, Microsoft aduce dispozitivele Surface consumatorilor din unsprezece pieţe europene noi: Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, România, Slovacia şi Slovenia.