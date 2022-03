Fiecare are avantajele şi dezavantajele sale, în care unul are o luminozitate maximă mai mare, dar celălalt are un contrast şi o reprezentare mai realistă a imaginii. Aşadar, haideţi să analizăm ce este rău şi ce este bine la fiecare dintre aceste tehnologii.

3 avantaje ale QLED-urilor

QLED-urile sunt expresia supremă a tehnologiei LCD din prezent. Această tehnologie utilizează retroiluminarea cu LED-uri pentru a ilumina panoul LCD frontal. În cazul QLED-urilor, iluminarea din spate a LED-urilor se face cu lumină albastră în loc de albă, iar apoi punctele cuantice din faţa acestora filtrează lumina pentru a oferi culoarea dorită în orice moment.

Avantajul acestui lucru este că imaginea este mai luminoasă, televizoarele QLED atingând valori de 4.000 de niţi. Acest lucru are ca rezultat o imagine mult mai luminoasă şi mai realistă, cu o gamă mai largă de culori. Astfel, acurateţea culorilor este mai mare decât cea a televizoarelor LCD şi este chiar la acelaşi nivel cu cea a televizoarelor OLED.

Un alt avantaj al QLED-urilor este că nu se ard în timp. Durabilitatea panourilor OLED este limitată, deoarece acestea utilizează compuşi organici, în timp ce QLED-urile oferă aceeaşi calitate chiar şi după mii de ore.

2 dezavantaje ale QLED-urilor

Pe de altă parte, există două dezavantaje ale televizoarelor QLED. Primul şi cel mai evident este atunci când vine vorba de redarea conţinutului HDR. Deşi se testează noi tehnologii, cum ar fi Mini LED sau microLED, televizoarele QLED actuale utilizează mai multe zone de iluminare independente.

De exemplu, un panou QLED poate avea sute de zone de iluminare locală cu LED-uri care pot fi activate sau dezactivate pentru a afişa o lumânare pe un ecran înconjurată de un fundal negru. Zonele cele mai îndepărtate de lumânare pot fi stinse fără probleme şi apar de un negru intens în absenţa iluminării. Cu toate acestea, va exista o zonă în care există o parte luminată, precum flacăra unei lumânări, şi o altă zonă neagră. În acel negru, vom vedea o parte din lumina albă care se scurge, dând naştere unui efect numit "bloom".

Acest lucru ne aduce la cel de-al doilea dezavantaj, şi anume că nuanţele de negru afişate de ecranele QLED nu sunt 100% reale, sau cel puţin nu în zonele iluminate. În zonele în care LED-urile sunt stinse, va fi 100% negru real, dar în zonele cu un amestec de elemente întunecate şi iluminate, vom vedea negre cu o nuanţă albicioasă, în timp ce în cazul LCD-urilor tradiţionale fără zone de iluminare cu LED-uri le vom vedea complet negre.

3 avantaje ale OLED-urilor

În tehnologia OLED, după cum s-a menţionat mai sus, pixelii înşişi sunt cei care sunt iluminaţi, astfel încât nu este nevoie de iluminare din spate. Astfel, fiecare pixel poate fi controlat individual, obţinându-se culori perfecte pentru fiecare pixel în parte. Negrul este pur, deoarece fiecare pixel poate fi dezactivat, astfel încât, atunci când se vizualizează conţinut HDR, nu există nici un bloom, acesta fiind primul mare avantaj.

Al doilea avantaj major este că panourile OLED sunt mai subţiri, deoarece nu necesită un panou cu iluminare din spate, cu pixeli mai aproape de sticlă, culori mai uniforme şi unghiuri de vizualizare mai bune. În general, calitatea imaginii este mai bună, deşi luminozitatea maximă este mai mică, după cum vom vedea mai jos.

Un alt mare avantaj al panourilor OLED este în jocuri. În cazul QLED-urilor, pixelii au nevoie de mai mult timp pentru a-şi schimba culoarea, în timp ce în cazul OLED-urilor schimbarea este aproape instantanee. Acest lucru îmbunătăţeşte timpul de răspuns al ecranului, făcându-l ideal pentru jocuri, deoarece veţi observa acţiunea mult mai repede pe ecran. În cazul în care cele două tehnologii sunt la egalitate, este vorba de input lag, unde televizoarele Smart TV cu ambele tehnologii încorporează de obicei moduri precum Game Mode pentru a reduce ajutoarele de imagine, reducând cifrele la aproximativ 10 sau 15 ms la cele mai bune modele de pe piaţă.

2 dezavantaje ale OLED-urilor

Marele dezavantaj este că panourile OLED se uzează în timp. LED-urile au componente organice care îşi pierd proprietăţile, ceea ce face ca imaginile să se ardă pe ecran dacă acestea rămân afişate pentru o perioadă lungă de timp. Deşi au fost introduse tehnologii pentru a atenua acest lucru, cum ar fi deplasarea pixelilor pentru a alterna cu pixelii din apropiere, după mii de ore este probabil că vor exista pictograme care vor rămâne marcate, cum ar fi cele ale unui canal TV pe care îl urmăriţi des sau tabela de marcaj dacă jucaţi mult FIFA.

Al doilea dezavantaj este că luminozitatea maximă este mai mică, lucru important de luat în considerare dacă veţi avea Smart TV-ul într-o zonă cu multă lumină ambientală. Deşi luminozitatea maximă este mai mare la QLED-uri, contrastul este mai mare la OLED-uri, deoarece, întrucât pixelii sunt dezactivaţi atunci când se afişează negri, contrastul este, din toate punctele de vedere, infinit. Acest lucru oferă un sentiment mai mare de luminozitate şi de prezenţă pentru conţinutul iluminat, dar, în general, luminozitatea maximă nu este la fel de mare ca la QLED-uri.