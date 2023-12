Studentul de la Agricultură care s-a decis să cultive „cămila agriculturii”, o specie de cereale din Africa rezistentă la secetă FOTO

Mihai-Andrei Olaru, 19 ani, este student la Agricultură și împreună cu familia sa deține o fermă în județul Vaslui. Tânărul este unul dintre puținii fermierii români care anul acesta va cultiva „Cămila agriculturii”, o specie de cereale populară în Africa rezistentă la secetă.

Pentru cei care nu știu, „Cămila agriculturii” este o specie de cereale populară în Africa rezistentă la secetă, care a ajuns să fie cultivată și în Regiunea Moldovei. Este vorba despre sorg, care îşi face loc printre culturile judeţului Vaslui, datorită sistemului radicular bine dezvoltat pe care îl are şi care se întinde pe suprafaţă mare în sol. Este o alternativă foarte bună la porumb în hrana pentru animale.

Mihai-Andrei Olaru, student la Facultatea de Agricultură USV Iași, în anul I, administrează în localitatea Chersăcosu, comuna Stănilești, câteva zeci de hectare, printre care va cultiva și această plantă „prețioasă”. Povestea lui a fost făcută public pe pagina de Facebook a Facultatății de Agricultură USV Iași.

Familia lui Andrei s-a întors din străinătate, iar apoi a investit banii în agricultura românească, mai exact într-o fermă. Totul a început în urmă cu aproximativ 10 ani cu câteva hectare de teren arabil moștenire și două tractoare U650 cumpărate cu bani strânși în străinătate.

Pe lângă culturile de „cămila agriculturii”, Andrei are în plan accesarea de fonduri europene pentru „tehnologizarea fermei și creșterea rentabilității cu GPS-uri și semănători de mare precizie”.

,,Am 19 ani și lucrez alături de familie într-o fermă de aproximativ 150 ha, care se află într-o continuă dezvoltare și pe care vreau să o duc cât mai sus din punct de vedere tehnologic. Culturile principale sunt cele de grâu, orz, porumb și floarea-soarelui, având în vedere cultivarea de sorg, fiind mult mai rezistent la secetă. Totul a început în urmă cu aproximativ 10 ani cu câteva hectare de teren arabil moștenire și două tractoare U650 cumpărate cu bani strânși în altă țară, pe care le avem și în momentul de față. În timp am achiziționat și preluat teren în arendă până am ajuns la această suprafață. Pe viitor, avem în vedere accesarea unor fonduri europene pentru tehnologizarea fermei și creșterea rentabilității cu GPS-uri și semănători de mare precizie’’, spune tânărul din județul Vaslui.

Pasionat de mic de agricultură, Andrei a dorit să învețe cât mai multe lucruri despre acest domeniu, așa că s-a decis să urmeze cursurile Facultății de Agricultură din Iași. Viitorul specialist recomandă cu mare drag acest domeniu care, pe lângă frumusețea sa, poate fi și destul de rentabil.

„De mic copil am fost atras de acest domeniu, stăteam mereu în tractor și mergeam pe câmp să văd cum arată culturile; tatăl și unchiul meu fiind factorii principali pentru care am început să iubesc această meserie. Ca și până acum, merg în fiecare weekend acasă să-mi ajut familia la fermă. Sunt foarte mult perioade dificile prin care trece un fermier, dar cred că aceste perioade ne fac mult mai buni, căutând mereu soluții”, povestește Andrei.

Importanța agriculturii este aceeași dintotdeauna, dar una foarte importantă, producerea de hrană, susține tânărul.

„Fără agricultură nu am putea exista, de asta putem spune că este un domeniu de viitor”,a adaugat Mihai-Andrei Olaru, student la Facultatea de Agricultură.