Șoferiță din Vaslui, beată criță la volan. A pierdut controlul volanului și a provocat un accident rutier

O femeie din Vaslui a fost plasată sub control judiciar timp de 60 de zile pentru că a produs un accident rutier, ea fiind la volan în stare avansată de ebrietate.

Poliţiştii Biroului Rutier Vaslui au fost chemați să intervină pe strada Ştefan cel Mare, din municipiul Vaslui, unde pe 31 octombrie s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, în care au fost implicate două autoturisme înmatriculate în judeţele Vaslui, respectiv Iaşi.

Accidentul în care a fost implicată șoferița s-a soldat cu daune materiale, astfel că oamenii legii au testat alcoolscopic ambii conducători auto. Polițiștii au descoperit că unul dintre șoferi, o femeie de 43 de ani, avea o alcoolemie de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„După ce au procedat la testarea alcooscopică a ambilor conducători auto, au constatat că unul dintre conducătorii auto, o femeie din localitatea Fereşti, care se deplasa cu autoturismul înmatriculat în Vaslui, avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Femeia a fost prezentată Judecătoriei Vaslui, care a plasat-o sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Șoferiţă cu doi copii în maşină, prinsă beată la volan

O altă femeie a fost surprinsă băută la volan, de această dată de către polițiștii locali din Galați.

Pe 9.06.2021, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori au depistat în dreptul unui imobil de pe strada Traian din Galaţi, o persoană de sex feminin care conducea un autoturism în stare de ebrietate fără a poseda permis de conducere, fiind însoţită de doi minori.

Poliţiştii au luat-o la întrebări pe femeia aflată în stare de ebrietate.

„<Permisul auto, vă rog>. <Nu am, maşina am furat-o>. <Aţi consumat băuturi alcoolice? Ce aţi consumat? Vin de ţară? Maşina de unde aţi luat-o?> <Am furat-o>. <Cum aţi deschis-o? Cu cheile?>”, este dialogul dintre poliţişti şi femeie.

În urma testării cu aparatul Dragger, s-a constatat că N.R.A., în vârstă de 39 ani, avea o alcoolemie de 0,90 mg alcool pur în aerul expirat. În acest caz au fost întocmite actele procedurale care împreună cu persoana în cauză, au fost predate lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier în vederea continuării cercetărilor.