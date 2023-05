Scrisoarea tulburătoare a lui Elias, un copil de 11 ani din Vaslui: „Tata stă mai mult în Germania“

Elias este crescut de mama lui, alături de cei șase frați ai săi, pentru că tatăl este plecat la muncă în Germania. Visul lui este să zboare cu avionul, dar cu „tati, mami și frații” săi.

Pe 28 mai 2023, de Ziua Românilor de Pretutindeni, World Vision România împreună cu World Vision Germania a demarat campania „Diaspora nu-și uită copiii”. Prin aceastã inițiativă, fundația vrea să integreze 100 de copii cu părinții plecați în străinătate într-un program after-school.

Astfel, micuții vor primi zilnic o masa caldă și douã ore de ajutor pentru teme, cât și consiliere psihologică și acces la activități de educație non-formală.

Fundația a făcut publică scrisoarea emoționantă a lui Elias, un băiețel de 11 ani din județul Vaslui.

„Dragă om bun, mă cheamă Elias și am 11 ani. Materia mea preferată e matematica, pentru că-i cea mai ușoară. Nu am note bune la toate materiile, dar la matematică mă pricep. Tabla înmulțirii si împărțirii le știu pe de rost. Acasă suntem șase frați. Mama are grijă singură de noi, pentru că tata e plecat în Germania. Vorbesc cu tati în fiecare zi la telefon, după școală, când el are pauza de masă.

Nu vorbim prea mult, că el are pauză numa’ jumătate de oră. Mă întreabă cum a fost la școală, dacă am mâncat si gata. Pe urmă, vorbește puțin cu mama si cu frații mei. Tata stă mai mult în Germania decât în România. Dar când vine acasă, de fiecare dată, scoate din valiza lui dulciuri, jucării, haine sau adiași din ăia albi ca pasta de dinți. De obicei se întoarce la noi de sărbători, Crăciun și Paște.

Apoi, mai vine iarna sau vara câteva săptămâni și pleacă din nou. Tata a plecat în Germania și cu autobuzul, și cu avionul. Eu cu avionul nu am fost niciodată, dar tata zice că e tare frumos. Spune că, de sus, norii sunt ca vata de zahăr. Mi-ar plăcea să merg și eu într-o zi cu avionul. Dar nu vreau singur. Mi-e frică. Vreau să merg cu tati, mami, frații, toată lumea. Cu drag, Elias”

72.000 de copii din România cresc fără unul dintre părinți

Elias este unul dintre cei peste 72.000 de copii din România care cresc fără a avea alături unul dintre părinți.

„Orice copil percepe plecarea mamei sau a tatălui ca pe un abandon, chiar dacă i se explică că părinții muncesc în străinătate pentru el, ca să-i poată asigura cele necesare unui trai decent: alimente, haine și rechizite.

Toate studiile ne arată că performanța la școală este direct legată de bunăstarea emoțională și invers. Tocmai de aceea, noi vrem să-i sprijinim pe acești copii atât din punct de vedere educațional, cât și emoțional.

În plus, ne dorim să intervenim de la vârste cât mai mici, chiar din ciclul primar, pentru că atunci traumele abandonului sunt resimțite mai puternic decât la adolescență”, a declarat Mihaela Nabăr, director-executiv World Vision România.

Un număr de 5,7 milioane de români au plecat din țară în speranța unui trai mai bun, potrivit Ministerului Românilor de Pretutindeni. Odată cu plecarea lor, au apărut inevitabil schimbări în viețile celor rămași acasă, iar cei mai afectați au fost și sunt copiii.