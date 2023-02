Învățătoare acuzată că a lovit în cap un copil de la clasa pregătitoare. „Mamă, mi-a dat atât de tare, că am amețit”

O învățătoare de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir“ din Vaslui este acuzată de mama unui copil că l-a agresat. Femeia a depus și plângere penală la Poliție.

Mama unui elev de clasă pregătitoare acuză o învățătoare de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir“ din Vaslui că i-ar fi agresat copilul, dar și pe alți micuți.

„De la începutul anului i-a agresat. Pe al meu l-a lovit în cap, pe un alt băiat la fel… Chiar și pe o copilă bolnavă, luată în plasament de un asistent maternal. E cea mai agresată de doamna învățătoare și doamna de Educație fizică și sport…

Am dovezi, conversații cu mamele lor care spun că le-au venit copiii acasă și au spus că au fost loviți. La mine a venit copilul plângând și mi-a zis <<mamă, mi-a dat atât de tare în cap, că am amețit>>.

Mai înțeleg o urecheală, dar să îi dai în cap? Duminică am făcut plângerea la Poliție, azi (n.r. miercuri) am sunat și mi s-a zis să aștept. Ok, aștept”, a povestit pentru publicația locală Vremea Nouă mama băiatului care spune că a fost lovit.

Anchetă la școală

Inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui susține că reclamația este analizată în prezent de Comisia de Disciplină a Școlii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir” Vaslui.

„Incidentul urmează să fie verificat, s-ar fi produs pe jumătatea lunii ianuarie, dar abia acum a fost reclamat. O echipă a inspectoratului a mers la școală, a constatat că s-au respectat toate procedurile, acum suntem în așteptarea deciziei pe care o va lua Comisia de Disciplină și apoi Consiliul de Administrație al școlii.

Din informațiile pe care le am, la o întâlnire cu profesorii de la clasă, realizată de Comisia de prevenire și combatere a violenței în școală, s-a aplicat un chestionar părinților și nu ar fi reieșit situații atât de grave care să se refere la doamna învățătoare. Relațiile la clasă sunt în general bune.

De asemenea, tot din informațiile primite, știu că s-a convocat un consiliu al părinților de la clasă, a fost o dezbatere destul de aprinsă și dumneaei (n.r. - mama copilului care susține că a fost lovit) a rămas singură pe poziții, ceilalți părinți s-au delimitat de modul său de abordare”, a declarat profesorul Andrei Huiban.