Orașul fără drumuri, dar cu una dintre cele mai scumpe parcări de biciclete din țară

Vaslui are, de câteva zile, o parcare de biciclete de aproape 40.000 de euro. Parcarea este amplasată pe acoperișul unei piețe și este dotată cu camere de supraveghere, panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și cartele magnetice pentru acces.

Municipiul Vaslui stă foarte prost la capitolul infrastructură rutieră, iar pistele pentru bicicliști lipsesc aproape cu desăvârșire, cu excepția câtorva trasee reconvertite ad-hoc de autorități prin trasarea cu vopsea pe trotuare a unor dungi.

Cu toate acestea, acum câteva zile a fost inaugurată în piața Vidin, din Vaslui, o parcare pentru biciclete care a costat aproximativ 40.000 de euro. Parcarea smart este amplasată pe acoperișul pieței amintite și poate adăposti până la 50 de biciclete, este dotată cu camere de supraveghere, panouri fotovoltaice pentru asigurarea independenței energetice și cartele magnetice pentru acces.

Potrivit viceprimarului Cătălin Mîndru, alte două astfel de investiții, de o parte și de alta a străzii Traian din Vaslui, au fost incluse pe lista obiectivelor de investiții de anul acesta. Parcarea de biciclete de la Vaslui devine astfel una din cele mai scumpe investiții de acest gen din Moldova.

Dezbateri aprinse

Noua investiție a generat deja discuții aprinse în mediul online. Mihaela Bohotineanu, consilier local, a afirmat că așteaptă să fie dată în folosință și parcarea de biciclete de pe strada Traian, pentru a nu mai fi nevoită să urce bicicleta trei etaje.

Aceasta a primit imediat replica unui vasluian, care i-a atras atenția că rolul consilierilor locali este de a face legi în interesul comunității, nu în cel personal.

„Viitorul sună bine. Ori facem legi în interesul comunității pentru îmbunătățirea nivelului de trai și siguranța cetățeanului? Ori ne îndeplinim capriciile și mofturile personale? Oamenii suferă de sărăcie, nu de problema bicicletelor. Orașul are nevoie de investitori și locuri de muncă pentru oamenii care simt sărăcia.. Restul… Povești”, a scris Radu pe pagina de facebook a viceprimarului Mîndru.

„Vrem să fim mai creștini ca creștinii”

Au fost și vasluieni care au apreciat investiția, considerând că mersul pe bicicletă va reduce costurile de sănătate.

„Gândiți-vă câte economii se fac la costurile de sănătate prin utilizarea zilnică a bicicletei! Înainte de toate, acest mijloc de transport este o investiție de mare valoare pentru sănătatea noastră. Pe lângă asta, este și un plus economic și ecologic, pe care alte țări l-au înțeles de acum câțiva zeci de ani”, a scris o altă persoană.

Consilierul local Mihaela Bohotineanu s-a apărat spunând că parcarea de biciclete „nu e interes personal, în multe rânduri cetățenii au propus acest container.” La scurt timp a venit și reacția unui vasluian.

„Cu tot respectul.. Vrem să fim mai creștini ca creștinii... Am colindat întreaga Europa.. Și peste tot am văzut biciclete pe scară sau la scară.. Dar sincer... Mai puțin ceea ce avem noi.. Știi ce spun... Îți dau exemple în țări civilizate vorba aia.. Germania, Olanda, Danemarca, Spania, Franța... Am înțeles... Suntem. Cu mult înaintea lor... Nu ne ajung ei din urmă..”, a comentat bărbatul.