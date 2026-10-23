Un elev din Timișoara s-a fotografiat cu un cuțit în clasă. Mesajul postat pe TikTok și reacția tatălui său

Un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a fost fotografiat în timp ce ținea în mână un cuțit într-o sală de clasă, iar imaginea a fost distribuită pe o rețea de socializare. Poliția a deschis o anchetă pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cazul vine după alte două incidente similare semnalate în această săptămână.

Foto: Captură TikTok

Fotografia postată cu mesajul „Chiar sunt cel mai șmecher tip, dar unii pur și simplu nu vor vedea niciodată partea asta din mine” ar fi fost realizată pe 21 octombrie și a ajuns în atenția polițiștilor pe 22 octombrie, după ce reprezentanții unității de învățământ au sesizat apariția acesteia în mediul online, notează Mediafax.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Timișoara au identificat sala de clasă în care ar fi fost realizată imaginea și elevul în vârstă de 13 ani. Oamenii legii au discutat cu elevi și reprezentanți ai conducerii școlii pentru a stabili cum s-a petrecut incidentul și în ce împrejurări a fost distribuită fotografia.

Tatăl minorului a fost chemat la școală și a discutat cu polițistul de proximitate, în prezența reprezentanților conducerii unității de învățământ. Potrivit IPJ Timiș, acesta a declarat că nu știa ca fiul său să dețină un asemenea obiect și și-a exprimat regretul pentru situația creată.

Minorul ar fi susținut că obiectul nu îi aparținea și că ar fi fost vorba despre un cuțit de jucărie, însă ar fi refuzat să dezvăluie unde l-a ascuns, potrivit Antena3.

La fața locului au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, pentru evaluarea situației.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și fac cercetări pentru infracțiunea de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul și măsurile legale care se impun.

Potrivit IPJ Timiș, în unitatea de învățământ au fost organizate 27 de activități preventive de la începutul anului școlar 2026–2027, menite să reducă riscul faptelor antisociale și să atragă atenția asupra consecințelor comportamentelor violente. Ultima dintre acestea a avut loc chiar pe 22 octombrie.

Polițiștii au continuat verificările și vineri, 23 octombrie, în colaborare cu reprezentanții școlii. Cazul urmează să fie analizat și de comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, precum și de grupul de acțiune constituit la nivelul unității de învățământ.