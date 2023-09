O singură ambulanță navală pentru Delta Dunării. SAJ Tulcea mai are două șalupe stricate, la care nici cârpeala nu mai ține

Sunt 8000 de locuitori în Delta Dunării, iar în sezon zona este plină de turiști, în condițiile în care în cele mai multe localități abia există un asistent medical.

Din punct de vedere medical, Delta Dunării, care primește mii de turiști pe lună, poate fi considerată zona defavorizată în sezonul turistic.

Singurul spital este în municipiul Tulcea, iar unicul din Delta Dunării, care se afla în Sulina, a fost desființat. Cireașa de pe tort: Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea poate interveni în caz de urgență medicală, doar cu o ambulanță navală, din cele trei pe care le are în dotare.

Ambulanțe vechi, cârpite la nesfârșit

Managerul SAJ Tulcea a explicat că șalupele medicale pe care le au în dotare sunt foarte vechi, pentru menirea lor, dat fiind faptul că sunt niște ambarcațiuni care au și tehnică medicală, nu doar dotări standard. Ambarcațiunile sunt fabricate în 2011, adică practic ar fi bune de casat.

„Noi ne chinuim să le punem în stare de funcționare, însă sunt vechi, au depășit norma de exploatare. Nu mai sunt piese de schimb pentru acestea sau se găsesc greu. Specialistul care le face mentenanță mi-a spus: <Ce fac eu este o cârpeală>”, a declarat Radu Sicinski, manager SAJ Tulcea.

Așa se face că din trei șalupe navale, a mai rămas doar una: „Speranța“ - care, spune ca o glumă amară managerul, moare ultima.

„Sunt două motoare pe fiecare navă, repari pe o parte, se strică pe alta. În prezent una este la reparat, cealaltă, care este mai mică, are apă în ea după ce era să o scufunde un cargo, încercăm să o reparăm și pe aceea. Avem protocoale încheiate cu un serviciu privat de ambulanță, în cazul unei urgențe la care nu putem ajunge, să apelăm la ei”, a mai afirmat managerul.

În prezent, Radu Sicinski face demersuri pentru a primi o alocație bugetară, că să deschidă o licitație și să cumpere șalupe medicale noi. Instituția primise deja 5 milioane de euro în 2019 pentru asta, însă apoi a venit pandemia, apoi prețurile au explodat.

„Trebuia să cumpărăm cinci șalupe, acum cu banii aceia putem achiziționa maxim două. Deja am întocmit notă de fundamentare, pentru o licitație însă furnizorii sunt puțini și se feresc să facă afaceri cu statul pentru că e o procedură îndelungată și greoaie. Nu le vreau pentru mine, suntem un serviciu unic în această țară”, a mai spus managerul.

El a afirmat că ar fi nevoie de cinci șalupe, postate în localitățile mai importante, pentru a ajunge la situația de urgență cât mai repede.

Problema este că, în medie, drumul până la Tulcea poate dura și două ore, întrucât numai acolo există un spital. Există însă promisiunea că din toamnă, zona Deltei Dunării să fie deservită de două elicoptere medicale, care ar scurta timpii de intervenție.

Petiție pentru ambulanțe

Situația este atât de gravă încât s-a inițiat o petiție „Vrem ambulanțe în Delta Dunării!“ prin care se strâng semnături, pentru ca aceste șalupe navale să fie cumpărate mai repede de autoritățile locale, iar localnicii și turiștii din Delta Dunării să primească ajutor medical salvator la timp.

„Lipsa acestor servicii medicale esențiale face victime în rândul locuitorilor și turiștilor din Delta Dunării. Nu este posibil că în anul 2023, într-o țară membră a Uniunii Europene, să existe localități izolate în care să nu existe cel puțin un cabinet medical sau un centru de permanență sau, mai rău, să nu existe ambulanțe navale cu personal specializat care să transporte cât mai repede pacienții către spitalul județean”, a declarat Eugen Terente, președinte al organizației județene USR Tulcea, care a inițiat această petiție.

„Vom trimite această petiție celor care au puterea să schimbe această situație. Momentan am strâns aproximativ 1.500 de semnături, dar suntem optimiști că vom strânge mai multe. Aș dori să amintesc că județul Tulcea a beneficiat de fonduri europene de peste 1 miliard de euro pentru Delta Dunării, iar cei ce au administrat acești bani nu s-au gândit la problemele cu adevărat importante din Delta Dunării. Cerem Consiliului Județean Tulcea, cât și Ministerului Sănătății să ia măsuri urgențe pentru a rezolva această situație”, a mai afirmat Eugen Terente.

Asistență medicală, lipsă

„Dacă se întâmplă ceva, la noi în Crișan, care este o localitate mai dezvoltată, avem doar o asistență medicală și ne considerăm norocoși. Sunt doi medici de familie în Sulina și cam atât, pe medicină de urgență nu avem pe nimeni, decât în Tulcea. Când am avut o problemă cu un turist, am chemat ambulanța și după primul ajutor l-am dus cu șalupa noastră rapidă, până la jumătatea drumului, unde l-am transbordat în cea medicală, că să scurtăm timpul. Guvernanții trebuie să se gândească că și aici trăiesc oameni, care plătesc aceleași taxe și impozite că și restul țării, sunt 8.000 de localnici, plus turiștii, care eu exact aceleași drepturi ca și cei din restul țării, inclusiv dreptul la asistență medicală”, a declarat Cristian Ilușca, președintele Asociației Patronale din Delta Dunării.

Situații de urgență

În luna august, o fetiță de 7 ani care suferise o toxiinfecție alimentară, în localitatea Sfântul Gheorghe, a așteptat ore în șir șalupa medicală care să o transporte în Tulcea. Mama ei a povestit pe Facebook că nu a găsit nici măcar o farmacie, în toată localitatea, de unde să ia o pastilă, de medic nici pomeneală, iar elicopterul SMURD de la Constanța nu putea zbura noaptea ca să îi preia copilul. Până la venirea șalupei, fetița s-a deshidratat îngrozitor și abia după un coșmar de 12 ore, mama a ajuns să fie internată cu copil cu tot, în Spitalul Județean din Constanța.

În anul 2020, o femeie însărcinată în șase luni, din Sulina, a murit în șalupa medicală care o ducea către spitalul din Tulcea. Avea doar 30 de ani și nu a rezistat transferului care urma să dureze două ore.