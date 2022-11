Cele mai frumoase locuri de vizitat în Sulina, orașul cosmopolit de la marginea de Est a Uniunii Europene

Sulina, fostul porto-franco de la gura Dunării, este orașul de unde pleci în voie să vizitezi Delta Dunării. Locuri minunate și încărcate de istorie poți vizita aici, dar și în apropiere.

În urmă cu un secol și jumătate, orășelul situat la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră devenea cunoscut în toată lumea deoarece intra în administrarea Comisiunii Europene a Dunării. Apoi, în 1870, Sulina obține statutul de port liber (porto-franco), fapt ce a determinat dezvoltarea sa impresionantă.

Așa a ajuns să fie un oraș cosmopolit, pe străzile căruia întâlneai pe lângă români, greci, britanici, ruși, austrieci, turci, danezi, italieni, belgieni, norvegieni, lipoveni, evrei și alte nații. Era o „Europă în miniatură” (Jean Bart), un loc unde se opera peste 50% din exportul de cereale făcut pe Dunăre.

„A devenit un loc pentru negustori din toată lumea care au venit aici să facă bani. Și au făcut mulți bani”, spune Eduard Acsente, ghid turistic.

Orașul Sulina păstrează încă farmecul acelor vremuri, chiar dacă războaiele și comunismul au afectat istoria și destinul celei mai estice așezări urbane a Uniunii Europene.

De aceea, Sulina este locul ideal în care un turist poate îmbina vizitarea Deltei Dunării și a litoralului Mării Negre, cu istoria celui care a fost cândva „o mică citadelă universală”.

Clădirile rămase în picioare după cel de-Al Doilea Război Mondial sunt documente vii a orașului cosmopolit ce găzduia nu mai puțin de 10 consulate și 12 agenții de navigație. Aici dăinuiește clădirea Comisiunii Europene a Dunării, aici te poți închina în bisericile ridicate la finalul secolului al XIX-lea și tot aici poți admira farurile care salutau și avertizau navigatorii.

„La Sulina erau pirații din Marea Neagră care aveau tot felul de metode de a păcălii corăbierii. Puneau vite pe malul mării, iar pe coarnele acestora atârnau felinare. Corăbierii credeau că sunt corăbii care stau în ancoră și care se mișcă datorită valurilor. Veneau spre mal și în acel moment eșuau, iar pirații îi jefuiau”, adaugă Eduard Acsente.

Cimitirul cosmopolit al orașului

O lume cu totul și cu totul deosebită se deschide când pătrunzi în cimitirul cosmopolit al orașului. Aici își dorm somnul de veci prinți și prințese, marinari din toată lumea, căpitani de vase, ingineri sau industriași. Tineri sau bătrâni, și-au găsit odihna în pământul dintre Dunăre și Marea Neagră, iar monumentele funerare spun povestea fiecăruia.

Unic în România, cimitirul din Sulina adăpostește singurul mormânt din țara noastră al unui pirat. Ghiorghios Kontoguris, născut în Kefalonia, are inscripţionat pe piatra funerară simbolul piraţilor: craniul cu două oase încrucișate. Sunt și localnici care spun că acest craniu simbolizează moartea, nicidecum faptul că cel îngropat acolo era pirat. Craniul apare pe steagul piraților deoarece ei sunt cei care semănau moartea, dar simbolul s-ar regăsi și pe alte morminte.

Când vizitezi cimitirul din Sulina este recomandat să te lași condus de un ghid local, un om care să-ți poată spune „poveștile” de dincolo de morminte. Așa vei afla istoria fiului amiralului britanic Parker, care a fost împuşcat de piraţii de pe Dunăre, prin 1826. În semn de represalii, cei de pe corabia britanică au bombardat toată Sulina, lăsând doar farul şi biserica în picioare.

Tot în acest cimitir se găsesc mormintele a doi îndrăgostiţi din oraş, William Webster (25 de ani), ofiţer secund al navei Adalia, şi logodnica sa, Ann Margaret Pringle (23 de ani), morţi cu doar câteva luni înainte de căsătorie, în 1868, în timpul unei plimbări romantice. Pe 21 mai, când marea era învolburată, ea a căzut în Dunăre, iar el a încercat s-o salveze. S-au înecat amândoi.

Și mormântul Izabellei John Robinson ascunde o poveste de dragoste. A murit înecată în timp ce se îndrepta spre Sulina pentru a-şi vedea viitorul logodnic. Tot aici este și mormântul prinţesei Ecaterina Moruzi, căreia i se spunea „Muma pădurii”. Pe piatra funerară a prinţesei stă scris: „Şi buzele ce am gustat/ Şi răul ce am îndurat/ Trecută încă o ceaţă/ Atâta numai am trecut/ E binele ce am făcut în viaţă".

Palatul Comisiunii Europene și farurile

Palatul Comisiunii Europene a Dunării este o clădire impunătoare care surprinde și astăzi. A fost construit în perioada 1856-1858 și a găzduit Comisiunea până în anul 1921 când a intrat în administrarea statului român. Acum, clădirea aparține de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

După 1931, odată cu retragerea statutului de porto franco, măreția orașului Sulina începe să apună. Podul de la Cernavodă deschide o nouă cale comercială către Dobrogea, fapt ce duce și mai mult la apusul orașului cosmopolit.

Rămâne, însă, atmosfera de odinioară desprinsă din arhitectura clădirilor, dar și din măreția farurilor ce au vegheat de-a lungul timpului corăbiile și vapoarele. Aici trebuie menționat, în primul rând, Farul vechi, care astăzi este un muzeu. Construit în 1840-1841, farul are o înălțime de 17,34 de metri, și găzduiește acum camera de lucru a lui Jean Bart (Eugeniu Botez) și o sală-muzeu dedicată Comisiunii Europene a Dunării.

În 1887 a fost construit farul de pe digul de nord, cu o înălțime de 13,7 metri. El era cel care transmitea semnale luminoase la o depărtare de 8 mile marine. Pe digul de sud regăsim un alt far, de 11,6 metri, pentru ca în capătul digului să dăm de cel de-al patrulea far al orașului, care este și cel mai înalt, măsurând 48 de metri. Lumina sa este văzută până la o distanță de 19 mile marine.

Bisericile Sulinei, închinate ocrotitorului marinarilor

Orașul Sulina te invită să-i vizitezi și locașurile de cult ridicate în cinstea Sfântului Nicolae, cel considerat ocrotitorul marinarilor. În 1868 se ridică biserica Sfântul Nicolae, la numai cinci ani de la sfințirea (1863) bisericii romano-catolice cu același hram, construcție ridicată cu osteneala comunității italiene din oraș. Piatra de Malta s-a îmbinat cu cărămida, iar o parte dintre vitraliile pe care turiștii le pot vedea azi sunt originale.

Catedrala Sfântul Nicolae a fost ridicată în 1866 de credincioșii ortodocși români. A fost restaurată în 1923 și renovată în anul 1956. De 40 de ani, aici nu se mai slujește. Locul catedralei vechi a fost luat de biserica Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae. Construcția locașului de cult s-a bucurat și de sprijinul Regelui Carol I, iar Familia Regală participă la punerea pietrei de temelie a „Catedralei Deltei” în anul 1910.

Tot în Sulina, credincioșii de rit vechi și-au ridicat, în perioada 1991-1995, biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Plaja și excursiile în Deltă

Plaja Sulina este situată la aproximativ 3 kilometri de oraș, fiind locul unde te poți întinde la soare pe cel mai fin nisip de pe tot litoralul românesc. Apa mării este ideală pentru familiile cu copii, adâncimea apei fiind mică, similară celei din stațiunea Mamaia.

Doritorii de excursii în Delta Dunării au posibilitatea de a pleca din Sulina către unele dintre cele mai frumoase zone ale Rezervației. Amintim aici Golful Musura, Mila 23, Crișan, lacul Roșu, canalul Cardon, Periprava.