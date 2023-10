Valentin Ileș, vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv, a murit într-un tragic accident în Ungaria VIDEO

Valentin Ileș a fost unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din dansul sportiv din România. A fost unul din fondatorii Federației Române de Dans Sportiv şi a pus pe picioare clubul de performanţă Bolero din Timişoara.

Accidentul a avut loc marți, 3 octombrie 2023, pe autostrada M5 din Ungaria, la kilometrul 91 pe direcția către Budapesta.

Conform poliției maghiare, un autoturism a intrat în coliziune cu parapetul interior al benzii din motive încă necunoscute, apoi a rupt parapetul și a intrat în coliziune cu un camion care venea din direcția opusă.

În urma impactului, camionul a rupt și el parapetul și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care venea din direcția opusă.

„În urma accidentului, o persoană a suferit răni atât de grave încât a decedat la fața locului”, a anunțat Poliția din țara vecină.

Cel care și-a pierdut viața este antrenorul de dans Valentin Ilieș din Timișoara, care avea 51 de ani. Era căsătorit și avea doi copii.

Valentin Ilieș a fost unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din dansul sportiv din România. El a fost printre fondatorii Federației Române de Dans Sportiv, și de asemenea a pus pe picioare cunoscutul club de dans Bolero din Timişoara.

„Sunt atât de mândră ca am avut șansa să fiu copilul tău, atât cât a fost. Nu vreau să mă cert cu Dumnezeu, să-l întreb de ce nu ți-ai văzut nepoții, să-l întreb de ce nu mai pot să te ating, să-l întreb de ce nu o să pot să alerg spre tine când o sa ies campioană mondială… Mă împacă doar gândul că ai trăit o viața cum ai vrut tu, o viață de țigan, pe drumuri, cu muzică, cu dans, cu oameni. Am simțit de aseară de când ai plecat… noi suntem suflete-pereche. O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine. Cât timp mai sunt aici nu o să te uite nimeni! O să te fac mândru!”, a scris Diandra, fiica lui Valentin Illeș, pe Facebook.

Valentin Illeș era vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv, președintele Colegiului Antrenorilor din România.

„Cineva care face meseria asta, care se numește antrenor de dans sportiv, o face din pasiune. Nu m-am gândit gândit niciodată să antrenez loturi din alte țări, să fiu membru fondator al Federației de dans sportiv. Viața a fost bună cu mine și mi-a dat puțin mai multe decât meritam. Viața poate fi foarte frumoasă, pur și simplu, dacă ai curajul și dacă nu te uiți în stânga și în dreapta”, a povestit Valentin Illeș, într-un podcast.

Illeș a fost martorul evoluției dansului sportiv în România.

„În 1991, când noi ne-am născut ca federație, alții organizau campionate mondiale. Noi încă nu am organizat nici până azi un campionat mondial de amatori, dar probabil că urmează în cel mai scurt timp. În 1991 s-a organizat federația. Exact ca un copil mic, începi să mergi, să înțelegi care sunt pericolele, pe unde treci strada... înveți să mergi singur și la un moment dat îți iei bicicletă. Am avut nevoie de zece ani până să înțelegem despre ce este vorba. Următorii zece ani am început să aplicăm lucrurile, să nu ieșim din săli. Acum suntem undeva între primele trei-patru țări din lume, ca organizare”, a mai spus Valentin Illeș în podcastul Hot Moves Dans Club.