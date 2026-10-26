 Un șofer din Timiș, prins cu 207 km/h pe un drum cu limită de 70 km/h. Ce amendă a primit | adevarul.ro
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Un șofer din Timiș, prins cu 207 km/h pe un drum cu limită de 70 km/h. Ce amendă a primit

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Un bărbat de 41 de ani din Timiș a fost prins duminică, 25 octombrie, conducând cu o viteză de 207 km/h pe un sector de drum cu limită de 70 de km/h.

politist radar rutier mobil foto politia romana
Foto: Poliția Română

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Timiş informează, luni, că în ziua precedentă, în jurul orei 16:44, poliţiştii rutieri ai Formaţiunii Rutiere Deta au oprit, între localităţile Voiteg şi Jebel, pe DN 59/E70, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani, scrie News.ro.

Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 207 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 70 km/h, depăşind astfel limita legală cu 137 km/h”, precizează sursa citată.

În consecință, șoferul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 120 de zile.

Poliţiştii recomandă tuturor participanţilor la trafic să respecte regimul legal de viteză şi să adopte un comportament preventiv la volan.

Aceştia avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol major pentru siguranţa rutieră şi poate avea consecinţe grave.

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