Spectacolul „O scrisoare pierdută“, jucat la lumina telefoanelor, în Timișoara VIDEO

O pană de curent a avut loc la Timișoara chiar în mijlocul reprezentației actorilor de la Teatrul Național Timișoara. Actorii au continuat finalul primei părți a piesei "O scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale la lumina telefoanelor spectatorilor, din cauza penei de curent.

"Show must go on! O SCRISOARE PIERDUTĂ pe scena Teatrului Naţional din Timişoara. Enel lasă mare parte din Timişoara în beznă. Publicul aprinde lanternele telefoanelor şi spectacolul a putut continua până la finalul primei părti. Îsi aduce cineva aminte cum era înainte de 1989? Astăzi, în continuare, când statul stinge lumina, publicul o aprinde", au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional Timişoara pe pagina de Facebook, potrivit news.ro.

În cele din urmă pana de curent a fost remediată în pauza spectacolului, astfel că partea a doua a piesei s-a jucat în condiții normale.