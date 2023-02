Timișoara 2023. Ziua deschiderii Capitalei Europene a Culturii: 150 de milioane de euro pentru proiect

Primarul Dominic Fritz, alături de președintele CJ Timiș - Alin Nica, ministrul Culturii - Lucian Romașcanu, comisarul European - Adina Vălean și coordonatoarea programului Timișoara 2023 - Ramona Laczko David, au vorbit despre deschiderea Timișoara 2023.

În conferința de presă de vineri, 17 februarie, Primarul Municipiului Timișoara - Dominic Fritz, alături de Președintele Consiliului Județean Timiș - Alin Nica, Ministrul Culturii - Lucian Romașcanu, Comisarul European - Adina Vălean și Coordonatoarea programului Timișoara 2023 - Ramona Laczko David, au stat în fața jurnaliștilor și au vorbit despre tot ceea ce ne așteaptă în 2023, cultural și nu numai.

Programul Cultural Național „Timișoara 2023, Capitală Europeană a Culturii“ a fost deschis vineri dimineața, 17 februarie, printr-o conferință de presă internațională, care s-a desfășurat la Palatul Loyd.

Gazda evenimentului a fost primarul Dominic Fritz, care i-a avut alături pe președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, ministrul Culturii Lucian Romașcanu, comisarul European - Adina Vălean și pe coordonatoarea programului Timișoara 2023 - Ramona Laczko David.

„Credem foarte mult că Timișoara, cu istoria ei de diversitate, de inovare și de curaj este un exemplu pentru Europa. Prin cultură și prin artă în acest an putem să spunem mai departe povestea Timișoarei și povestea Europei”, a spus primarul Dominic Fritz.

„Sunt trei instituții finanțatoare, Ministerul Culturii, Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Am făcut un calcul pentru toate cheltuielile, pentru programul cultural sunt 44 de milioane de euro, dar sunt costuri din momentul în care am câștigat. 40 de milioane de euro prin cei trei finanțatori publici și patru milioane de euro pe care îi atragem de la sponsori. În total sunt investiții de 150 de milioane de euro în infrastructura cultural. Nu toate sunt proiecte care vor fi gata anul acesta, unele vor fi deschise doar anii următori”, a adăugat primarul.

Vor fi peste 5.000 de artiști implicați în producțiile culturale din acest an, iar primarul Fritz se așteaptă ca la evenimente să ajungă între 500.000 și un milion de oameni.

„Un mare accent este că nu suntem capitala română a culturii, ideea proiectului nu este să promovăm doar cultura locală sau națională, ci să construim un program cu adevărat european, cu multe conexiuni europene. Sunt instituții culturale din 21 de țări europene, din SUA și chiar din Tunisa care sunt prezente în programul cultural. Cele mai multe parteneriate sunt cu instituții din Germania - 13, apoi vin Franța și Serbia - cu 10 colaborări, Austria - cu 9. Mă bucură că sunt și guverne care susțin programul cultural, de exemplu cea mai mare contribuție vine din partea Ministerului Federal al Culturii din Germania, cu 500.000 de euro, pentru două mari coproducții”, a mai declarat Fritz.

Comisarul European Adina Vălean va înmâna vineri diseară premiul Melina Mercouri, acordat de către Comisia Europeană, în valoare de 1,5 milioane de euro, care atestă că angajamentele asumate în dosarul de candidatură și în perioada de implementare au fost onorate pe deplin.

„Titlul de Capitală Culturală Europeană nu e numai simbolic. Nu e numai promovare a brandului cultural și turistic al unui oraș, nu e doar o diplomă sau un premiu. Este un program european printre cele mai populare, creat pentru a-i face pe europeni să-și pună în valoare patrimoniul cultural atât de divers și important pentru coeziunea Uniunii Europene, să revitalizeze orașe și regiuni, să practice un turism sustenabil. Vă asigur că voi fi la Bruxelles un abasador al Timișoarei-Capitală Culturală Europeană”, a spus comisarul European, Adina Vălean.

„Timișoara este o capitală multiculturală a Europei din totdeauna. Aici e locul în care trăiesc nenumărate naționalități, în foarte bună înțelegere, și nu facem acum cu această Capitală Culturală decât să extindem ceea ce Timișoara face de foarte multă vreme…Sunt convins că la sfârșitul anului vom avea de cuantificat un șir întreg de evenimente de succes, un număr foarte mare de oameni care au venit să viziteze și să vadă ce s-a întâmplat la Timișoara”, a afirmat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

„Reflectoarele sunt ațintite asupra noastră, așa cum stă bine bănățeanului care își primește goștii (musafirii - n.r.) cu tot ce are mai bun. Noi am pregătit în acest an fabulos pentru orașul nostru un program cultural divers, iar colegii mei de la Consiliul Județean, pe lângă ce a pregătit Primăria Timișoara și ceilalți parteneri, vă propune un periplu prin cele mai importante modalități de exprimare artistică, de la Festivalul de Literatură, festivalul Jazz X, până la capul de afiș al programului nostru cultural, expoziția Brâncuși de la Muzeul de Artă… Doresc să mai amintesc că pe lângă cei cinci milioane de euro pe care CJT s-a angajat să îi investească în programul cultural, până la urmă vom ajunge la aproape opt milioane de euro, ceea ce nu poate decât să îmbogățească programul cultural”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

„Aș vrea să accentuez rolul acestei echipe curatoriale în modelul de guvernanță pe care Timișoara îl propune pentru programul cultural. A fost foarte importantă independența acestei echipe curatoriale, asta a fost subliniată și prin premiul Melina Mercouri pe care astăzi îl primim, alături de cetățenii Timișoarei, în Piața Unirii. De asememena confirmă curajul orașului de a deschide un dialog despre viitorul acestuia, într-un context European care este provocator... Trebuie să vorbim și de moștenirea pe care o lasă programul cultural Timișoara 2023... Este o formă de guvernanță descentralizată, poate nu întotdeauna ușoară, care a creat o dinamică specială a programului cultural. Ne bucurăm că am putat lansa proiecte către timișoreni, de a ne propune ei idei, de cum văd orașul, de cum se pot implica în viața culturală a acestuia, astfel am reușit să includem în acest weekend peste 20 de proiecte care vă invită să explorați și cartierele orașului, nu numai zona centrală…Operatorii culturali mai au 360 de zile din acest an să-și afirme această voce, valoarea acestui program cultural”, a spus Ramona Laczko David, coordonatoarea programului Timișoara 2023.

Timișorenii vor sărbători vineri, 17 februarie, deschiderea Timișoara 2023, cu un spectacol inedit în Piața Unirii.

Iată programul:

Ora 19.00 - DJ set & VJ-ing | Doctorul Sinteză & K-Lu

Ora 19.25 - Implant Pentru Refuz feat. Dora Gaitanovici, Adrian Despot, Dan Byron, Alyona Alyona

Ora 20.00 - Timișoara primește Premiul Melina Mercouri

Ora 20.10 - Rock & spectacol aerian | Muaré Experience – Duchamp Pilot, Voalá Project feat. Horea Silvio Crișovan

Ora 21.00 - Taraf de Caliu & Impex, Filip Simeonov, Alexei Ciobanu

Ora 22.00 - Concert live | DJ Fritz Kalkbrenner