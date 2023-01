Săpunuri 100 la sută naturale care arată ca niște prăjituri. Pasiunea unui IT-ist din Timișoara FOTO

Tot mai multe afaceri în domeniul antreprenoriatului creativ au prins viață în ultimii ani în Timișoara. Sunt dezvoltate de persoane pasionate, cu inițiativă, care descoperă noi oportunități de a-și rotunji veniturile, iar produsele realizate sunt cu adevărat inedite.

În Timişoara a apărut o nouă generaţie de meşteri artizani, care vin cu produse care mai de care mai inedite, realizate cu multă pasiune. Cei mai mulţi au învăţat să lucreze de pe internet. De regulă, în viața de zi cu zi, au totul alte preocupări. Este și exemplul Timeei Șandor. Este programator și lucrează în industria IT. În timpul liber însă realizează săpunuri artizanale din ingrediente 100 la sută naturale. Totul a început în perioada în care a devenit mamă.

„Am fost tot timpul pasionată de sănătate, de ce înseamnă alimentație sănătoasă, de curățire interioară și exterioară. Lucrând în domeniul IT, fiind tot timpul la calculator, îmi doream foarte mult să creez ceva cu mâinile. Ideea cu săpunurile mi-a venit după ce am rămas internată la maternitate, cu fetele. Nu am știut să fac, totul a pornit de la zero. Mi-am cumpărat cărți, m-am documentat, am început să fac primele mostre de săpun, am încercat multe arome. M-a prins și m-a pasionat foarte mult. Am învățat și am experimentat foarte mult”, a declarat Timea Șandor.

Unturi și uleiuri combinate

Săpunurile realizate de Timea sunt un răsfăț al simțurilor: prin culoare, parfum și finețe. La realizarea lor folosește uleiuri esențiale, unturi vegetale, ulei de măsline infuzat cu diferite plante, palmier, cacao, cocos și altele. Culoarea este obținută din plante macerate, diferite uleiuri și plante.

“Avem unturi și uleiuri, le combinăm, le topim. Amestecăm hidroxidul de sodiu cu un lichid, fie cu un ceai, fie un extras de aloe vera, cafea sau o combinație de argile cu apă. Nu există săpun fără hidroxid de sodiu. Momentan avem 13 arome. Primul săpun a fost cel floral, cu infuzie în ulei de măsline și cu pudră de hibiscus. Roiba îi dă culoarea roșie. Toate săpunurile sunt decorate special în funcție de aromă”, a explicat Timea Șandor.

„Noi păstrăm în săpun 100 la sută glicerina în săpun"

Săpunurile sunt realizate prin metoda la rece, adică uleiurile și unturile sunt doar încălzite pentru a se putea topi, și nu fierte. Își păstrează astfel toate proprietățile benefice.

„Săpunul din comerț în principiu se face în masă și este extrasă cea mai importantă sursă de hidratare, glicerina. Noi păstrăm în săpun 100 la sută glicerina în săpun. Avem un mic atelier, o cămară din casă, unde sunt multe rafturi, oale mari de inox”, a mai spus Timea Șandor.

Săpunurile realizate de Timea se pot cumpăra doar de pe internet și la târgurile de meșteșugari, ori la diverse festivaluri.