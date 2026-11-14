Un accident rutier neobișnuit, dar cu urmări grave, a avut loc pe strada Republicii din Cluj-Napoca. Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Bistrița, a fost lovit de un autoturism care a pornit singur la vale, după ce șoferul l-a parcat fără să asigure frâna de mână.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, mașina se afla parcată pe strada în pantă, iar la scurt timp a început să se deplaseze necontrolat. Autoturismul a ajuns pe trotuar, unde l-a surprins în plin pe adolescentul care circula regulamentar ca pieton.

La volan nu se afla nimeni în momentul producerii accidentului. Proprietarul autoturismului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, din județul Mureș, a aflat ulterior că mașina sa provocase un accident.

O cameră de supraveghere a surprins întregul moment. În imagini se observă cum autoturismul evită la limită o coliziune frontală cu o dubă, după care își continuă deplasarea pe trotuar și îl lovește pe tânăr, purtându-l câțiva metri înainte de a se opri într-un gard.

Adolescentul a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

„În urma evenimentului, tânărul a necesitat îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul.