Majestatea Sa Margareta, fascinată de Expoziția Brâncuși de la Timișoara. Custodele Coroanei române a fost însoțit de familie VIDEO FOTO

Majestatea Sa Margareta, custodele Coroanei române, a vizitat Timișoara, în finalul programului de Capitală Culturală Europeană. Ea a ținut să vadă neapărat expoziția Brâncuși, de la Muzeul de Artă.

Majestatea Sa Margareta a întregit numărul personalităților care au vizitat în acest an expoziția Brâncuși, unul din evenimentele de marcă ale Capitalei Culturale a Europei.

Custodele Coroanei române a venit la Timișoara fără Principele Radu, dar însoțit de mai mulți membri ai Casei Regale.

I-a fost ghid Ovidiu Șandor - comisarul expoziției și președinte al Fundației Art Encounters.

Acesta a povestit despre cele aproximativ o sută de lucrări brâncușiene, sculpturi, fotografii, documente sau filme.

„Suntem onorați de prezențele diverselor oficialități, fie că vorbim în cazul zilei de azi de Majestatea Sa Margareta, fie că vorbim de diverși miniștri, europarlamentari, parlamentari, miniștri de Cultură din țară sau din străinătate, directori de muzee importante, atât directorii de la care am împrumutat lucrările. Dar la sfârșitul zilei, cel mai important este că avem foarte mulți vizitatori oameni absolut obișnuiți, care merg regulat la evenimente cultural, dar și mulți care nu au această obișnuință, dar această expoziție i-a încurata să intre într-un muzeu de artă. Biletele sunt vândute cu zile în avans, ceea ce arată interesul pentru opera lui Brâncuși”, a declarat Ovidiu Șandor.

Peste 80.000 de rezervări la Expo Brâncuși

A fost prima vizită a Majestății Sale Margareta la Muzeul de Artă din Timișoara. Printre cei care au făcut turul alături de ea a fost și Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, care se poate declara mulțumit de cum a fost primită expoziția Brâncuși la Timișoara. Iar până acum, conform ultimelor cifre, au fost peste 80.000 de rezervări.

„Cred că aceată expoziție este punctul culminant al Capitalei Europene a Culturii și evident că atrage interes maxim din partea multor personalități. Bag de seamă că Brâncuși încă are foarte mulți fani, nu doar în țarăm ci și în străinătate. Ne bucurăm și de vizita Majestății Sale Margareta. Și pot să vă spun că vor mai veni și alte personalități, iar pentru noi este o mândrie. A fost un an fabulos pentru Timișoara”, a spus Alin Nica.

Se pregătește noaptea porților deschise

În 20 decembrie 2023, Muzeul de Artă pregătește noaptea expoziției Brâncuși. Seara, de la ora 20.00, până dimineața la ora 8, muzeul va fi deschis publicului, intrarea fiind gratuită.

„Această inițiativă vine în ziua în care Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism din România. O zi cu semnificații deosebite pentru timișoreni. Între 8.00 și 20.00 e program normal, cu bilete, iar de la la ora 20.00, cei care și-au rezervat bilete în prealabil pentru expoziție vor putea să vină până a doua zi spre dimineața, la orele 8.00. Este cu intrare liberă, dar e nevoie de rezervare prealabilă”, a spus Filip Petcu, directorul Muzeului de Artă din Timișoara.

Întâlnire cu primarul Dominic Fritz

Majestatea Sa Margareta s-a întâlnit și cu primarul Dominic Fritz, care a evidențiat interesul pe care Casa Regală îl manifestă față de Timișoara.

„Majestatea Sa a ținut să ne onoreze cu vizita aceasta la Timișoara pentru că nu a ajuns la Ceremonia de închidere a Capitalei Culturale Europene, dar a fost la cea de deschidere. Au fost multe momente în ultimii ani în care Casa Regală și-a exprimat aprecierea pentru Timișoara. Am primit în acest an, ca municipiu, Ordinul Nihil Sine Deo. Am avut o discuție foarte bună și călduroasă cu Majestatea Sa, cu care sunt în relații bune, am discutat despre ce mare succes a fost Capitala Culturală, dar și de misiunea europeană pe care o are Timișoara”, a spus Dominic Fritz.

Majestatea Sa Margareta, care a evitat să dea declarații presei, a asistat și la un moment artistic găzduit de Primăria Timișoara și oferit de copii de la Liceul de Artă „Ion Vidu”.