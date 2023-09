Monument de artă din Timișoara, vandalizat repetat. Creator: „Rezonează cu singurătatea din oameni. E o fantomă, e o urâțenie...“ FOTO

„Dimensiunea singurătății”, lucrarea artistului arădean Ioan Nasta, a stârnit multe controverse în Timișoara. Lucrarea a ajuns să primească și conotații politice, a fost făcută în toate felurile pe rețele de socializare și în cele din urmă a fost vandalizată.

Arta din Timișoara continuă să cadă pradă vandalizărilor celor care consider că dacă lor nu le place ceva, nici nu ar avea ce căuta într-un spațiu public.

Astfel că nu o dată s-a întâmplat ca opere de artă ampalasate în oraș să fie distruse, stricate, vopsite sau ciuntite. Nu mai punem la socoteală opiniile și limbajul folosit împoriva lor în mediul online. Toate venite de la publicul neavizat, nicidecum de la critici de artă.

Cel din urmă pățit este artistul plastic arădean Ioan Nasta. Acesta a expus în Piața Libertății din Timișoara o lucrare intitulată “The dimension of loneliness”.

Prima dată a fost acoperit cu un cearșaf, a doua oară s-a aruncat pe ea vopsea albă, iar ultima dată a fost măzgălită cu spray, fiind desenate și cruci pe ea.

Lucrarea a căpătat și conotații politice. Mai exact, vinovat de apariția „monstrului colorat” a fost făcut primarul Dominic Fritz și administrația condusă de acesta.

Artistul care a creat-o, Ioan Nasta, nu pare afectat și își asumă toate cele întâmplate.

„Nu am anticipat și nu m-am așteptat la reacțiile atât de diferite, uneori ostile. Nu m-am așteptat nici la folosirea acestei lucrări în zona luptelor politice, nu visam la așa ceva. Nu e plăcut ce s-a întâmplat. Însă pe un artist, indiferent că sunt lucruri apreciative sau sunt injurioase la adresa lucrărilor, trebuie să îl lase rece. Ce mă bucură, sper să nu mi se ia în nume rău, strict din punct de vedere artistic, eu sunt un egoist. În sensul că nu simt să fiu sensibil și să țin cont de orice părere. Pot să treacă pe lângă mine, fie că sunt la superlativ, fie că sunt injurioase. Îmi place ce fac eu. Și dacă am reușit să transpun exact ce am gândit, e suficient. Nu mă interesează părerile pro și contra. Dacă aș ține cont de tot ce se spune în public, nu mai poți să fi artist. Efectiv îți asumi ca artist. În momentul în care expui într-o piață publică, îți asumi inclusiv acest risc”, a spus Ioan Nasta, la televiziunea Europa Nova.

A costat peste 3.000 de euro

În cazul vandalizării lucrării, stricăriunile nu au fost atât de mari, astfel că de fiecare dată problema a putut fi remediată.

„În cazurile astea au fost reversibile și foarte ușor s-au reparat. Nu m-au afectat. Și fiecare are dreptul să se exprime. Cineva a vrut să se exprime în forma asta dură. Să batjocorească lucrarea. Dacă ți-e teamă de public, nu mai expui. Sunt bucuros de toate reacțiile. Orice reacție negativă e un plus, e o reclamă până la urmă”, a mai spus Nasta.

Statuia a costat peste 3.000 de euro, pentru că artistul a cumpărat cele mai bune materiale.

„Oțelul Corten este partea de bază și cea mai grea. A costat 700 de euro doar materialul, e de cea mai bună calitate. Oțelul Corten se folosește în special la operele de artă, este foarte scump. Am venit cu tot felul de bare, diferite coliere, șuruburi, plasă sudată, nichelată, plus rășinile sintetice cu care am dat peste, costă o sută de lei litrul. Și am dat vreo 15 litri. E cu găuri, pare neterminată, dar asta a fost intenția. Și gândeam că trebuia și mai spre zona asta. E exact ce mi-am propus. E ideea de structură ruptă, chestiuni ce nu par plăcute ochiului neavizat”, a mai spus Nasta.

Lucrarea se pregătește să plece la Brașov

Monumentul de dimeniuni apreciabile vorbește despre singurătate. Poate și de aici și reacția multora, crede artistul.

„În contemporaneitate sunt atât de mulți oameni singuri. Lucrarea rezonează cu mulți oameni. Milioane de oameni își lasă copiii acasă. Tema asta tocmai din acest motiv creează reacții ostile, rezonează cu singurătatea din ei. E o fantomă, e o urâțenie... De fapt are înăuntru fobii, diferite frici, singurătate de tot felul. Și atunci apar reacții de acest gen. Mi-am propus să vin în piață cu ceva de actualitate”, a explicat Ioan Nasta.

Lucrarea va mai sta câteva zile la Timișoara, mai exact până în 14 septembrie 2023. După care artistul va pleca cu ea la Bienala Albastră de la Brașov.