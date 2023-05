Cum arată Sala de Marmură a Castelului Huniade, redeschisă după 17 ani. Două lucrări făcute cu Inteligența Artificială FOTO

Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timișoara, care a stat închisă aproape două decenii pentru renovare, și-a deschis porțile, în anul Capitalei Europene a Culturii.

Sala de Marmură de la parterul Castelului Huniade, a fost deschisă în cadrul Bienalei Art Encounters, care a început, vineri, 19 mai. Este cel mai așteptat spațiu deschis anul acesta de Art Encounters, având în vedere că cea mai veche clădire din Timișoara, Castelul Huniade, a stat închisă vreme de 17 ani.

„Cu siguranță, Castelul Huniade e cel mai așteptat spațiu din acest an. Așa cum am obișnuit, Bienala Art Encounters încearcă să găsească pe cât posibil spații care nu au mai fost folosite pentru artă de foarte mult timp sau în care publicul nu a intrat foarte mulți ani. Este și cazul Castelul Huniade al Muzeului Național al Banatului. Ne-am bucurat că măcar o părticică din el a putut să devină gazda lucrărilor de artă. Sunt foarte mulți artiști care au creat lucrări special pentru acest spațiu”, a spus Diana Marincu, directorul Art Encounters.

Săla de Marmură de la parterul Castelului Huniade găzduiește una din expozițiile importante din cadrul Bienalei. Au expus aici lucrări artiști din România, Republica Moldova, Serbia, Ungaria și India.

Intitulată „Rinocerul meu nu este un mit”, Bienala este dedicată intersecției dintre artă, știință și ficțiuni. La Castel există și două lucrări în care se folosește Inteligența Artificială, făcute de grupul Cruslucid din Berlin și de Kararina Petrovici din Serbia.

Conform celor de la Consiliul Județean Timiș, care administrează Castelul Huniade, anul acesta va fi dat în folosință și partea de nord-vest, de la parter, pentru programele Timișoara 2023.

Pentru redeschiderea completă a castelului, ar fi nevoi de aproximativ 40 de milioane de euro, jumătate din fonduri fiind deja obținute prin diferite finanțări.

„La Castelul Huniade noi am elaborat un plan de reabilitare în urmă cu un an de zile și am făcut o cercetare pentru sursele de finanțare. Am făcut un proiect tehnic pentru întreg castel, inclusiv am venit cu propunerea de acoperire a curții interioare. Anul acesta am cuprins trei din cele patru finanțări pe care le-am avut. 4,2 milioane de euro pe PNRR, prin care vom reabilita aripa de nord, încă un proiect de 6 milioane de euro pe programul de consolidare a clădirilor cu risc seismic, prin care vom reabilita întreaga parte de sud a castelului. A treia componentă, pe noul program transfrontalier România-Ungaria, ca proiect strategic în valoare de 10 milioane de euro, pentru dotarea și amenajarea castelului după lucrările de consolidare și reabilitare. Avem peste 20 de milioane de euro sume certe. Restul lucrărilor le vom face din fondurile CJ Timiș”, a declarat Alin Nica, președintele CJ Timiș.