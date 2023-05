Galeria de artă din fosta hală de la fabrica de vopsele Azur, la dispoziția Bienalei Art Encounters FOTO

Unul dintre noile spațiile culturale deschise în cadrul Bienalei Art Encounters se află în curtea centrului Faber. Vechea hală industrială a fost reabilitată cu ajutorul celor de la Azur România.

Avându-și sediul într-o clădire care a aparținut începând cu 1844 fostelor Fabrici Unite de Uleiuri și Săpun, redenumită în 1948 Fabrica Lumina și apoi Fabrica Azur, Faber și-a propus să faciliteze dezvoltarea mediului creativ și cultural prin asigurarea unor spații de lucru contemporane, studiouri pentru prototipare, spații de întâlniri și evenimente, un bistrou și spații de cazare.

După ce au transformat spectaculos spațiul industrial de pe strada Peneș Curcanul, în urma unei investiții de 1,2 milioane de euro, cei de la Faber și-au continuat extinerea.

Și-au dat seama că lipsesc spațiile pentru expoziții în Timișoara, astfe că au preluat încă o hală industrială, aflată în vecini, pe care au reabilitat-o și au înclus-o în spațiul lor cultural.

Lucrările la noua hală au costat în jur de 50.000 de euro.

„Am avut încă din timpul șantierului o relație foarte bună cu vecinii noștri, Azur. Au fost impresionați de ce am făcut aici și înțeleg foarte bine potențialul curții. Așadar, am decis să reabilităm una dintre halele din curte, care nu era folosită, și este și spațiul care are cel mai mult potențial pentru concerte, expoziții și evenimente de tipul acesta. Am decis să împrospătăm întreaga incintă, să curățăm spațiile existente, să înverzim curtea, să zugrăvim, să înlocuim lucrurile care sunt stricate”, a declarat Oana Simionescu, director executiv Faber.

Bienala Art Encounters și-a deschis porțile vineri, 19 mai, iar una din expoziții se află în noua hală Faber.

Expozițiile pot fi vizitate până pe 16 iulie, de miercuri până duminică, în intervalul orar 12.00-20.00.

În plus, pe toată durata bienalei, vor avea loc ateliere, tururi ghidate și programe de mediere.

Printre cei care expun la Faber se află Arantxa Etcheverria din Franța. Ea a studiat artele vizuale la Villa Arson în Nisa și scenografia la Teatrul Național din Strasbourg. Din 2013, a început să dezvolte o practică artistică legată de arhitectura modernistă a studioului său din București.

Fie că e vorba de colaj, instalație, performance, montaj foto sau video, lucrările sale sunt rezultatul analizei meticuloase a geometriei spațiului.

Tot la Faber expune și Pushpamala N. din India, o artistă, scriitoare și curatoare independentă, fiind și unul dintre pionierii artei conceptuale din India. Este cunoscută pentru lucrările sale pronunțat feministe, animate de umor, teorii culturale, studii feministe și științe sociale. O mare parte din munca ei abordează construcția femininului și structura de susținere a statului național.

Începându-și cariera ca sculptor, Pushpamala a început să folosească fotografia și video-ul la mijlocul anilor ’90, creând tablouri și foto-romanțe în care se distribuie pe sine în varii roluri.

Adeseori, lucrările sale examinează constructe istorice și coloniale și modul în care acestea sunt apropriate și folosite de regimuri contemporane. Mai recent, a revenit la sculptură. Lucrările sale au fost expuse pe larg în India și în străinătate, fiind studiate în universități din întreaga lume. Ea susține adesea seminarii, iar scrierile sale au fost publicate internațional.

Tot aici pot fi văzute și lucrările polonezei Alicija Kwade, care investighează și problematizează structurile realității și societății noastre și meditează asupra obiceiurilor noastre de percepție și a faptelor solide ale vieții noastre cotidiene.

Practica sa artistică diversă este întemeiată în jurul unor concepte din știință și filosofie și ia formă în obiecte sculpturale, de pildă, instalații publice la scară mare, dar și în mediul video, în fotografie și în piese sonore.

Kwade folosește în practica sa materiale naturale precum piatra și lemnul, încadrate de elemente ca alama, cuprul, aurul sau oțelul inoxidabil.