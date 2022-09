Matematicianul român care a obținut „Nobelul Austriei”, cetățean de onoare al Timișoarei

Adrian Constantin, românul născut în Timișoara care a obținut în 2020 premiul Wittgenstein (Nobelul Austriei), cel mai valoros premiu acordat în Austria pentru promovarea ştiinţei, a devenit cetățean de onoare al Timișoarei.

Decizia a fost luată marți, 20 septembrie, de Consiliul Local Timișoara, iar titlul va fi decernat în 6 octombrie la Liceul Nikolaus Lenau, acolo unde cercetătorul a absolvit 12 clase.

Adrian Constantin s-a născut în 22 aprilie 1970, la Timișoara. A studiat la Liceul Nikolaus Lenau, iar apoi la Universitatea Sophia Antipolis din Nice. Doctoratul l-a obținut la Universitatea din New Zork, în 1996, apoi a urmat studii post-doctorale la universitățile din Basel și Zurich. Cariera sa include deținerea unor prestigioase funcții academice la Universitatea Newcastle uponTzne, Universitatea din Lund, Trinitz College din Dublin (TCD), Universitatea din Viena sau King’s College din Londra.

„Profesorul Constantin are un renume mondial, legat de rolul matematicii ȋn geofizică. Studiile sale și-au dovedit din plin utilitatea, printre altele – ȋn cercetarea fenomenelor climatice și ȋntâmpinarea dezastrelor naturale, precum tsunami sau uraganele. Acestor domenii de cercetare li se adaugă cele de analiză matematică și propagarea undelor hidrodinamice. Cu peste 160 de materiale publicate și 11.000 de citări, Adrian Constantin a fost distins cu numeroase titluri și premii, de către instituții de prim rang din lumea științifică”, se arată în proiectul de acordare a titlului.

Într-un interviu acordat ziarului „Adevărul”, profesorul Adrian Constantin a vorbit despre șansa de avea, la Timișoara, profesori pasionați de meseria lor.

„În România am făcut şcoala generală şi liceul în limba germană, la Liceul «Nikolaus Lenau», unde am avut şansa să am câţiva profesori foarte pasionaţi de meseria lor. Eu sunt foarte interesat şi de istorie şi cred că datorez acest lucru profesorului de istorie de la gimnaziu care a emigrat în Germania după câţiva ani, din păcate, când eram eu încă la gimnaziu, dar care a reuşit, în clasa în care eram, să trezească multor elevi pasiunea pentru citit“, a povestit Adrian Constantin, care va veni la Timișoara pentru decernarea titlului de cetățean de onoare al orașului.