Jimbolia a îmbrăcat haine de sărbătoare. O sută de ani de administrare românească VIDEO

Jimbolia (Timiș) este ultima localitate care a intrat în componența Regatului României după Primul Război Mondial. Acest lucru s-a întâmplat la 10 aprilie 1924. Vineri, 12 aprilie 2024, pe parcursul unei zile întregi, Jimbolia sărbătorește, prin numeroase evenimente.

Înainte de primul Război Mondial, Jimbolia (Timiș) era parte din monarhia Austro-Ungară, iar apoi, vreme de şase ani, din 1918 până în 1924, oraşul se afla în graniţele Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor - viitoarea Iugoslavia.

În urma unor negocieri care au avut loc între români și sârbi, în noiembrie 1923, la Belgrad avea să se semneze un nou protocol de delimitare a frontierei comune.

Astfel, în 10 aprilie 1924, România a cedat definitiv vecinilor localităţile Pardany și Modoș, iar sârbii cedează Hatzfeld, cum se numea în germană orașul care, odată cu trecerea sub administraţia românească, capătă numele Jimbolia.

Jimbolia este astfel îmbrăcată în straine de sărbătoare în preajma zilei aniversare. Tricolorul flutură peste tot în oraș, gara este împodobită în culorile steagului național al României: roșu, galben și albastru. Cu ocazia centenarului, vineri, 12 aprilie 2024, se va inaugura și monumentul „Arc peste timp. ÎnSemnul iubirii”.

„E o mare sărăbătoare pentru orașul nostru, deoarece Jimbolia de-abia în 10 aprilie 1924 a fost alipită României. Sărbătorim o sută de ani de ani administrație românească. Avem colaborări și invitați de seamă, am împodobit orașul, am montat steagurile tricolore pe stâlpi, pe gară sunt două tricoloruri mari, pe veriicală, de asemenea și pe clădirea primăriei. Am adus și am montat deja monumentul pe care l-am gândit pentru acest moment, care să rămână la o sută de ani și de aici încolo”, a declarat Darius Postelnicu, primarul Jimboliei.

Evenimentele vor începe vineri, 12 aprilie 2024, de la ora 11.30, la gara din Jimbolia, unde se vor reface momentele de acum o sută de ani, când este adus în oraș tricolorul românesc.

„Totul începe pe platoul de cale ferată, unde vom reconstitui un marș istoric. Am aflat ce s-a întâmplat acum o sută de ani din presa vremii, cum s-a desfășurat această preluare Jimboliei de către autoritățile române. Vom încerca să aducem trecutul în prezent și vom avea o sută de copii și tineri îmbrăcați în porturi ale celor trei etni din Jimbolia, români, germani și maghiari. Președintele Consiliului Județean Timiș îi va înmâna primarului Jimboliei un drapel aniversar, iar după finalizarea acestui moment din fața gării va începe reconstituirea marșului istoric până la actuala primărie”, a povestit Cristian Dema, organizatorul Centenarului.

Un alt moment important va fi la Casa de Cultură, de ora 18.00, odată cu prezentarea operetei „Grüsstmein Banat!” - Salut Banatul meu, compusă de muzicianul local Emmerich Bartzer.

„Ne bucurăm că această operetă care a avut premiera mondială anul trecut, la Timișoara, în cadrul Capitalei Culturale a Europei, va fi prezentată acum și la Jimbolia. Emmerich Bartzer este un compozitor autohton cu care ne mândrim, acesta având și un bust pe Aleea Compozitorilor din orașul nostru. Această reprezentație este posibilă datorită asociației Rotary Club Jimbolia, care a finanțat acest eveniment”, a mai declarat Cristian Dema.

Pe parcursul zilei, la Jimbolia va mai avea loc un concert de muzică militară, un concert de percuție și un concert folcloric susținut de Dinu Iancu Sălăjanu.

Printre invitații prezenți la centenar vor fi reprezentanți ai administrației județene, ai comunității germane din zonă și Mitropoliei Banatului.